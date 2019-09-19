Первый в городе центр диализа открылся в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Гемодиализный центр для людей, страдающих почечной недостаточностью, открылся в Дербенте после трехлетнего отсутствия в городе подобного медучреждения. Центр оснащен современным оборудованием и будет работать круглосуточно, сообщается в четверг на сайте администрации Гумбетовского района.

"В Дербенте открылся современный диализный центр. В ноябре 2016 года имеющееся на базе центральной городской больницы отделение гемодиализа было расформировано, и с тех пор пациентам приходилось обращаться в частные клиники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пациенты смогут получать процедуры круглосуточно, так как отделение будет работать в две смены. В палатах установлены современные аппараты искусственной почки.

"До сегодняшнего дня пациентам из Дербента приходилось ездить в другие города за получением гемодиализной помощи по три раза в неделю, многие вынуждены были снимать жилье. Мы задумались над этим и стали искать решение. Возможности нового центра диализа на базе Центральной городской больницы позволят расширить доступность этой помощи не только жителям Дербента, но и близлежащих районов", - приводит пресс-служба слова главы министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Кроме того, на первом этаже медучреждения есть объемная система водоподготовки, рассчитанная на круглосуточный диализ, и миксер для приготовления кислотных растворов.