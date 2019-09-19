Строительство дополнительного корпуса онкодиспансера завершат в Дагестане к ноябрю

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство дополнительного корпуса Республиканского онкологического диспансера в Дагестане необходимо завершить до 1 ноября 2019 года. Об этом в четверг сообщается на сайте республиканского Минздрава.

"Перед Дирекцией государственного заказчика-застройщика поставлена задача завершить все работы и получить на объекты все правоустанавливающие документы в срок до 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рассчитанном на 40 мест стационаре осталось дооснастить операционный блок, а в поликлинике ведутся отделочные работы.

"Это жизненно важный объект, который необходимо завершить в кратчайшие сроки, так как здесь в основном будут лечиться тяжелобольные пациенты и, чем быстрее сдадут объект, тем больше людей смогут спасти врачи. Затягивать с этим нельзя, тем более когда речь идет о здоровье наших людей", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Сейчас в республике работает только один онкодиспансер на 200 мест. В 2012 году в Махачкале началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену и стационара на 40 мест, для этого выделили 110 млн рублей. Из-за отсутствия финансирования работы приостановили.