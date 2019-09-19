Благоустроенную в рамках нацпроекта аллею опробуют участники "Кросса нации" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Участники "Кросса нации" в городе Благодарном на Ставрополье одними из первых опробуют аллею, благоустроенную в рамках проекта по созданию комфортной городской среды. Маршрут пройдет по реконструированной территории, сообщили ТАСС координаторы забега в муниципалитете.

"В субботу в полдень стартуем вместе со всей Россией. Трасса "Кросса нации" у нас проходит по аллее, которая в прошлом году была закрыта на реконструкцию. Сейчас аллея благоустроена, получается, что участники одними из первых опробуют и оценят эту территорию", - сказал собеседник агентства.

Город Благодарный - единственный на Ставрополье участник "Кросса нации", к всероссийскому спортивному мероприятию муниципалитет присоединился в 2007 году, ожидается, что в 2019 году на старт выйдут порядка 3 тыс. человек.

"Участвуют дети и взрослые, приезжают и из других районов края. В этом году ждем участника - молодой человек отучился в университете в Москве, поступил в магистратуру, взял отпуск, чтобы в родном городе пробежать дистанцию", - пояснили организаторы.

"Кросс нации" - масштабное всероссийское спортивное мероприятие. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки. Также памятными призами от спонсоров и партнеров отмечают участников в различных номинациях.