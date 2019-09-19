Воронежские геологи с помощью 160 тонн керна уточнят время образования земной коры

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Ученые-геологи Воронежского государственного университета (ВГУ) приняли для изучения более 160 тонн керна - образцов горных пород, добытых при бурении скважин на территории семи областей Центрального федерального округа. С помощью керна ученые планируют уточнить время образования земной коры. Об этом рассказал ТАСС директор НИИ геологии ВГУ Константин Савко.

"Мы получили керн из Курской области - 4 тысячи ящиков, каждый весом по 40 кг. Мы двадцать лет ездили туда и отбирали образцы керна, по которым с помощью различных методов - изотопного, рентгеновского анализа и других изучаем историю Земли, определяем возраст прошедших событий, столкновения континентов. Есть наметки, что земная континентальная кора (внешняя твердая оболочка Земли) сформировалась в архее - около 3,6 млрд лет назад, но надо проводить дальнейшие исследования керна, анализировать и уточнять период ее образования", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что изучение большого объема керна породит новые научные открытия.

"Мы ждем открытий в раннем докембрии, начиная от 3,5 млрд лет и до 1,5 млрд лет, например, по континентальной реконструкции - какие континенты и когда существовали, или по вопросу эволюции осадочного процесса: как осадочные породы эволюционировали на Земле? На каких уровнях было карбонатное накопление? Мы теперь сможем глубже изучить формирование континентальной литосферы и земной коры, а также составить прогноз по поиску месторождений полезных ископаемых - золоторудных, железорудных, фосфора и так далее", - сказал Савко.

По его словам, этот керн в течение многих десятилетий добывала Юго-западная геологическая экспедиция, которая бурила скважины для составления геологических карт и для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых. Например, таким образом в 1950 году было открыто Михайловское месторождение железной руды, которое сейчас разрабатывает горно-обогатительный комбинат в городе Железногорске Курской области. В коллекции керн из Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской областей, а также из Волгоградского и Ростовского регионов.

"В конце прошлого века много добытого керна было утеряно, и сейчас он - как образцы с Луны, потому что пробурить одну скважину стоит десятки миллионов и даже миллиарды рублей. В мае кернохранилище под Курском - в Чернянке - хотели уничтожить, а мы спасли бесценный для нас материал для изучения и забрали в вуз. Последнюю машину керна привезли в ВГУ в четверг, в вузе впервые создано хранилище керна, наверное, единственное не только в университете в России, но, может быть, и в мире", - рассказал директор НИИ геологии ВГУ.

Воронежский госуниверситет является крупнейшим вузом Черноземья, он основан в 1918 году, в нем обучаются почти 17 тысяч студентов на 18 факультетах.