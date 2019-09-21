Участниками "цифрового забега" в Дагестане в рамках "Кросса нации" стали более 200 человек

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Массовый забег, посвященный переходу Дагестана на цифровое телевизионное вещание, прошел в субботу в столице региона - городе Махачкале - в рамках "Кросса нации". Участие в забеге приняли более 200 человек, сообщается на сайте Министерства связи, информатизации и массовых коммуникаций Дагестана.

"В Махачкале прошел "Цифровой забег", посвященный переходу республики на цифровое телевещание. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2019". На дистанцию в парке им. Ленинского комсомола вышли более 200 студентов дагестанских вузов. Перед забегом ребята организовали флешмоб, встав таким образом, чтобы построить буквы "ЦТВ", означающие цифровое телевидение. Также для участников акции профессиональные спортсмены провели разминку перед забегом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии открытия приняли участие дагестанские спортсмены и представители регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети и Минкомсвязи Дагестана. По итогам забега победителей наградили тематически оформленными толстовками.

По словам министра связи, информатизации и массовых коммуникаций Дагестана Сергея Снегирева, "цифровой забег", помимо того, что имеет оздоровительный эффект для участников, "призван в очередной раз обратить внимание на завершение большого пути по переходу России на цифровое вещание". "В Дагестане организовано все, чтобы людям, которые не могли самостоятельно подключиться, была оказана помощь. Для этого существует штат волонтеров, в муниципалитетах проверяют каждый дом, аналоговое там телевидение или цифровое. Проделывается очень трудоемкая работа. Если люди не заметят отключение аналогового вещания - это главный показатель нашей работы", приводятся на сайте слова министра.

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.

Республика Дагестан вошла в число регионов "четвертой волны", которые перейдут на "цифру" 14 октября. На сегодня 64 региона страны уже перешли на "цифру".