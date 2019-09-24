В Сахалинской области из грузовика выпало около 500 кг свежей рыбы

ТАСС, 24 сентября. Автомобиль, перевозивший около 500 кг свежевыловленной рыбы, потерял свой груз во время движения на трассе между населенными пунктами Долинск и Стародубский в Сахалинской области.
На кадрах, опубликованных пользователями соцсетей, видно, что рыба разбросана на проезжей части на несколько метров.
Пассажиры и водители, оказавшиеся случайными свидетелями происшествия, собирают ее в пакеты.
По словам жителей Сахалинской области, водитель грузовика не заметил, как у машины во время движения открылся кузов.