Около 3,5 тысяч саженцев грецкого ореха и бука высадят в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. саженцев грецкого ореха и бука высадят в Северной Осетии в рамках экологической акции "Сохраним лес". Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

"К общенациональной акции "Сохраним лес!", организаторами которой выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства, присоединяется Республика Северная Осетия - Алания. Основные мероприятия запланированы на 19 октября - в Моздокском и Пригородном лесничествах на территории 4,7 га планируется высадить около 3500 саженцев ореха грецкого и бука восточного", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках акции 28 сентября территории лесного фонда региона очистят от мусора. В школах пройдут специальные занятия на тему сохранения лесов.

Всего в России планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев. Кампания станет частью ежегодной всероссийской экологической акции "Живи, лес!", которая по инициативе Рослесхоза проводится каждую осень с 2011 года.