Во Владикавказе в рамках акции "Лес Победы" посадили клены и каштаны

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия приняла участие во всероссийской эколого-патриотической акции "Лес Победы". В ее рамках было высажено 100 саженцев клена и каштана, сообщается на сайте Министерства культуры республики.

"27 сентября коллективы Министерства культуры и подведомственных учреждений во главе с министром культуры республики Эльбрусом Кубаловым посадили 100 саженцев клена и каштана в Парке Победы во Владикавказе", - говорится в сообщении.

"Лес Победы" - российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР. В честь каждого из 27 миллионов павших предполагается высадить в разных регионах России именное дерево для увековечения памяти. Автор этого проекта - председатель Совета общественной лесной инспекции "Зеленый патруль" Наро-Фоминского района Московской области Игорь Мохов.