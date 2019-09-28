Режиссер из Липецка стал победителем в конкурсе на лучший онлайн-комикс про Винни-Пуха

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" выбрал победителя конкурса на лучший анимированный онлайн-комикс про Винни-Пуха. Им стал режиссер Владимир Ли из Липецка. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе студии.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева ранее рассказала ТАСС, что студия планирует сделать анимированные онлайн-комиксы про Винни-Пуха и организует конкурс на лучшую работу на "Слете аниматоров". Победитель будет участвовать в создании комикса.

"Киностудия "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров" объявили победителя конкурса на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе. Им стал режиссер из Липецка Владимир Ли, создавший фильм о любимом персонаже. Это трогательный мультфильм, по сюжету которого главный герой отправляется в детство, чтобы поздравить Винни Пуха с юбилеем", - говорится в сообщении.

В качестве приза Ли получит портативный проектор "Диакубик", два билета на "Слет аниматоров" и экскурсию на киностудию. Всего на конкурс поступило 74 работы из разных городов России.

Киностудия также планирует запустить аналогичный конкурс, в котором участникам будет предложено создать новых героев для клипа на песню группы "Ногу свело!" "Хару Мамбуру", которой в этом году исполняется 25 лет.