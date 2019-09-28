Табасаранский район Дагестана отметил 90-летие фестивалем народного творчества

СЕЛО ХУЧНИ /Республика Дагестан/, 29 сентября. /ТАСС/. Табасаранский район на юге Дагестана в субботу отметил 90-летие фестивалем народного творчества, концертом и выставкой традиционных народно-художественных промыслов. На территории Крепости семи братьев и одной сестры в селе Хучни собрались более тысячи жителей Табасаранского и соседних районов, а также гости из других городов Дагестана.

Национальный колорит

В республиканском фестивале народного творчества "Мелодии Рубаса" приняли участие коллективы из Акушинского, Ахтынского, Буйнакского, Унцукульского, Магарамкентского, Новолакского, Табасаранского, Тляратинского и Хивского районов, а также из Махачкалы и Дербента.

"Проведение очередного юбилея - это подведение итогов сделанного в районе за прошедшие годы, это оценка руководителей всех ветвей власти района. За 90-летний период район прошел славный путь развития, - сказал глава района Магомед Курбанов. - <...> Мы свято чтим и бережем славные традиции нашего народа, приумножаем все лучшее, что создавали и отстаивали наши предки".

Также были развернуты национальные подворья сельских поселений Табасаранского района, организованы выступления канатоходцев и выставки.

Замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Нюсрет Омаров зачитал приветствие главы республики Владимира Васильева. "Табасаранский район вместе со всей республикой, всей страной достойно преодолел сложные периоды коллективизации, военного времени, восстановления, перестройки и перехода к рыночной экономике, сопровождающейся общественно-политическим кризисом, вторжением международных бандформирований. Несмотря на происходящие перемены, неизменным оставалось одно - бережное отношение жителей района к родной земле, к своему дому, объединение в единое целое людей разных характеров, судеб и поколений", - следует из приветствия.

На празднике жителям муниципалитета, внесшим большой вклад в его социально-экономическое и культурное развитие, вручили награды. После состоялся концерт и праздничный салют.

Табасаранский район площадью более 800 кв. км расположен в юго-восточной части Дагестана 140 км от столицы республики Махачкалы. Там, по данным переписи населения 2010 года, проживает более 50 тыс. человек, большинство из которых - табасаранцы (около 80%) и азербайджанцы (18%).