Национальные театры и юные таланты Северного Кавказа выступили во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Два культурных события в Северной Осетии способствовали встрече на одной площадке актеров национальных театров и юных музыкантов Северного Кавказа. В республике в субботу открылись Всероссийский театральный марафон и третий международный фестиваль "Мариинский - Владикавказ".
"Сегодня в седьмой раз мы открываем театральный марафон. Сегодня Владикавказ <...> первый принимает эстафетную палочку в СКФО. То, что мы увидели сегодня из разных уголков округа - потрясающе. Это уникальная возможность для всех зрителей познакомиться с творчеством кавказских театров. Я уверена, что здесь театральный марафон пройдет успешно", - сказала журналистам на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Театральный зритель Кавказа
Гостей марафона в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. В. Тхапсаева во главе с Голодец, министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым встретил старейшина в национальной одежде с тремя пирогами и ритуальным пивом. Для них выступил мужской хор национальной песни и детский ансамбль "Маленький джигит". О том, что гости остались довольны встречей, свидетельствовали аплодисменты и восторженные улыбки.
В фойе им показали отрывки из спектаклей северокавказских театров. На одной площадке сменяли друг друга герои "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира, персидской сказки "Али-Баба и сорок разбойников", спектакля "Выше гор" по пьесе чеченского драматурга Мусы Ахмадова. После увиденного Чеботарев выразил желание посетить все национальные театры Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), чтобы целиком посмотреть представленные спектакли.
"Очень трудно переоценить значимость театрального марафона и все, что будет происходить в Год театра на территории нашей большой страны. Марафон нужен для того, чтобы показать еще раз, что живое, настоящее искусство всегда востребовано и мнения, которые бытуют о том, что на Северном Кавказе не совсем театральный зритель, не оправданы. Театральные марафоны доказывают обратное, потому что мы становимся свидетелями полных залов, аншлагов", - рассказала ТАСС художественный руководитель Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Алла Ахмадова.
Глава Северной Осетии также отметил важность проведения мероприятия на Северном Кавказе, которое способствует развитию театрального искусства республики, укреплению связей с творческими коллективами других регионов России.
"Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра. Нам, жителям Северной Осетии, приятно и важно быть частью этой масштабной культурной акции. Эстафета, которую мы принимаем сегодня, прошла по многим городам России - от Владивостока до Москвы, и теперь ее с радостью встречает гостеприимная осетинская земля", - сказал Битаров.
В течение дня на нескольких площадках дали мастер-классы ведущие театральные деятели. Так, в мероприятии в Русском театре творческой молодежи принял участие народный артист РФ Евгений Князев. Мастер-классы прошли и в первом на Северном Кавказе инклюзивном театре-студии "Вдохновение" в доме-интернате для престарелых "Забота", а также театре юного зрителя "Саби".
"Я видел большое количество и молодых в том числе людей, которые любят театр, и мне это было приятно, у них были пытливые лица, хорошие глаза. Мы были и в гимназии №5, где учился наш Евгений Вахтангов (русский и советский театральный режиссер, чье имя носит Академический русский театр во Владикавказе - прим. ТАСС). Меня удивили там дети, они очень талантливые, и мы им пожелали, чтобы, какой бы профессией они в дальнейшем не занимались, они оставили бы яркий след в своей жизни", - рассказал ТАСС Князев.
Юные таланты на сцене с Гергиевым
Символичной стала церемония передачи Северной Осетии эстафеты Всероссийского театрального марафона. Статуэтку в виде древнегреческого амфитеатра вручили главе республики на сцене филиала Мариинского театра, где прошло выступление симфонического оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева на открытии фестиваля "Мариинский - Владикавказ". Он проводится в Северной Осетии уже третий год подряд и каждый раз с участием маэстро.
"Что поменялось? Погода поменялась. Сегодня под дождем. Фестиваль приобрел биографию. Мы привозим всегда новый репертуар, новые названия, не повторяемся. Это обогащает афишу. Здорово, что не только силами артистов Санкт-Петербурга, но и здесь есть собственная постановка филиала [Мариинского театра в Северной Осетии] "Аиды", которая будет предложена публике", - сказал Гергиев.
Симфонический оркестр Мариинки исполнил вступление к опере "Хованщина" Модеста Мусоргского "Рассвет на Москве-реке", концерт для фортепиано с оркестром №5 фа-мажор Камиля Сен-Санса, "Болеро" Мориса Равеля и "Фантастическую симфонию" Гектора Берлиоза.
За происходящим в зале могли наблюдать и на большом экране, установленном во дворе филиала Мариинского театра. Несмотря на проливной дождь, зрители не расходились до окончания концерта, наслаждаясь классической музыкой под зонтами.
На одной сцене с маэстро выступил лауреат I премии и Гран-при XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Канторов. По традиции свои успехи в музыкальном искусстве продемонстрировали также юные дарования Северного Кавказа.
"Мариинский - Владикавказ" будет проходить до 6 октября. Жители и гости республики смогут увидеть спектакли для детей, ожидаются и гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.
В 2017 году фестиваль посетили более 3 тысяч зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса имени П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.
Мероприятие будет проходить на площадках филиала Мариинского театра во Владикавказе - в Государственной академической филармонии Северной Осетии и Национальном государственном театре оперы и балета республики.