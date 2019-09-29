Национальные театры и юные таланты Северного Кавказа выступили во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Два культурных события в Северной Осетии способствовали встрече на одной площадке актеров национальных театров и юных музыкантов Северного Кавказа. В республике в субботу открылись Всероссийский театральный марафон и третий международный фестиваль "Мариинский - Владикавказ".

"Сегодня в седьмой раз мы открываем театральный марафон. Сегодня Владикавказ <...> первый принимает эстафетную палочку в СКФО. То, что мы увидели сегодня из разных уголков округа - потрясающе. Это уникальная возможность для всех зрителей познакомиться с творчеством кавказских театров. Я уверена, что здесь театральный марафон пройдет успешно", - сказала журналистам на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Театральный зритель Кавказа

Гостей марафона в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. В. Тхапсаева во главе с Голодец, министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым встретил старейшина в национальной одежде с тремя пирогами и ритуальным пивом. Для них выступил мужской хор национальной песни и детский ансамбль "Маленький джигит". О том, что гости остались довольны встречей, свидетельствовали аплодисменты и восторженные улыбки.

В фойе им показали отрывки из спектаклей северокавказских театров. На одной площадке сменяли друг друга герои "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира, персидской сказки "Али-Баба и сорок разбойников", спектакля "Выше гор" по пьесе чеченского драматурга Мусы Ахмадова. После увиденного Чеботарев выразил желание посетить все национальные театры Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), чтобы целиком посмотреть представленные спектакли.

"Очень трудно переоценить значимость театрального марафона и все, что будет происходить в Год театра на территории нашей большой страны. Марафон нужен для того, чтобы показать еще раз, что живое, настоящее искусство всегда востребовано и мнения, которые бытуют о том, что на Северном Кавказе не совсем театральный зритель, не оправданы. Театральные марафоны доказывают обратное, потому что мы становимся свидетелями полных залов, аншлагов", - рассказала ТАСС художественный руководитель Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Алла Ахмадова.

Глава Северной Осетии также отметил важность проведения мероприятия на Северном Кавказе, которое способствует развитию театрального искусства республики, укреплению связей с творческими коллективами других регионов России.

"Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра. Нам, жителям Северной Осетии, приятно и важно быть частью этой масштабной культурной акции. Эстафета, которую мы принимаем сегодня, прошла по многим городам России - от Владивостока до Москвы, и теперь ее с радостью встречает гостеприимная осетинская земля", - сказал Битаров.

В течение дня на нескольких площадках дали мастер-классы ведущие театральные деятели. Так, в мероприятии в Русском театре творческой молодежи принял участие народный артист РФ Евгений Князев. Мастер-классы прошли и в первом на Северном Кавказе инклюзивном театре-студии "Вдохновение" в доме-интернате для престарелых "Забота", а также театре юного зрителя "Саби".