Льготные авиабилеты для жителей севера Хабаровского края введут с января

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Авиабилеты по льготной стоимости станут доступны для жителей северных Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов Хабаровского края с января 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Фургал.

С июля 2019 года для жителей самого северного района Хабаровского края - Охотского района - введена специальная билетная программа. Цена авиабилета для взрослых по ней составляет 4,5 тыс. рублей, для детей от двух до 12 лет - 3 тыс. рублей в одну сторону. За год разрешается по этой стоимости приобрести четыре билета по маршруту Хабаровск - Охотск или Охотск - Хабаровск. Субсидируется программа за счет средств краевого бюджета.

"Пилотный проект показал себя положительно, мы приняли решение с 1 января все северные районы - Аян, Чумикан, Богородское перевести на эту структуру. Тоже сделать фиксированный перелет четыре раза в год туда-обратно по льготной цене. Опыт Охотска показал, что сделать это можно", - сказал Фургал после осмотра в понедельник нового терминала хабаровского аэропорта вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Ранее в сентябре региональные власти сообщали о намерении распространить реализованный в Охотске проект на всю территория края.