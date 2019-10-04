Вокзалу Севастополя возвращен исторический облик в преддверии запуска ж/д сообщения в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Реставрация здания вокзала Севастополя, которая проведена перед запуском железнодорожного сообщения из регионов России в Крым, позволила вернуть зданию исторический облик, сообщила журналистам начальник вокзала Елена Альзоба.
"Отремонтирован фасад здания, восстановлены элементы архитектуры на кровле, проведен ремонт внутренних помещений вокзала, восстановлена лепнина. Заменены все дверные блоки, все входные группы и реконструированы все оконные блоки. То есть оставлен тот старый вид именно дерева без пластика. Максимально приведен к историческому облику", - рассказала Альзоба.
Она добавила, что продолжаются работы по ограждению территории, зоны транспортной безопасности. Заканчивается замена охранной и пожарной сигнализаций.
Альзоба уточнила, что здание вокзала построено в 1875 году. Во время землетрясения 1927 года оно пострадало, а в годы Великой Отечественной войны было разрушено, восстановлено в 1953-м. После ремонта вокзал обладает достаточной пропускной способностью, чтобы принимать 7 тыс. пассажиров в сутки. От вокзала можно быстро добраться на автовокзал или уехать в центр Севастополя. Также есть опыт работы с "Единой транспортной дирекцией", которая является оператором "единых билетов", - когда пассажир покупает билет на самолет или поезд с последующей пересадкой на автобус до курортного города.