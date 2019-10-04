Вокзалу Севастополя возвращен исторический облик в преддверии запуска ж/д сообщения в Крым

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Отремонтирован фасад здания, восстановлены элементы архитектуры на кровле, проведен ремонт внутренних помещений вокзала, восстановлена лепнина. Заменены все дверные блоки, все входные группы и реконструированы все оконные блоки. То есть оставлен тот старый вид именно дерева без пластика. Максимально приведен к историческому облику", - рассказала Альзоба.

Она добавила, что продолжаются работы по ограждению территории, зоны транспортной безопасности. Заканчивается замена охранной и пожарной сигнализаций.

Альзоба уточнила, что здание вокзала построено в 1875 году. Во время землетрясения 1927 года оно пострадало, а в годы Великой Отечественной войны было разрушено, восстановлено в 1953-м. После ремонта вокзал обладает достаточной пропускной способностью, чтобы принимать 7 тыс. пассажиров в сутки. От вокзала можно быстро добраться на автовокзал или уехать в центр Севастополя. Также есть опыт работы с "Единой транспортной дирекцией", которая является оператором "единых билетов", - когда пассажир покупает билет на самолет или поезд с последующей пересадкой на автобус до курортного города.