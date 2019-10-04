В Ульяновской области пенсионеров начнут обучать основам ведения бизнеса

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Бесплатное обучение людей пожилого возраста основам ведения бизнеса начнется в Ульяновской области в конце октября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"Уникальный образовательный проект "Серебряный бизнес" будет запущен в Ульяновской области 29 октября в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он позволит людям "серебряного возраста" реализовать себя, помочь превратить хобби и свою профессию в бизнес и научить зарабатывать на этом", - сказал собеседник агентства.

По словам Гайнетдинова, курс обучения будет бесплатным и продлится 15 дней. В нем смогут принять участие 60 человек. С аудиторией будут работать эксперты, которые помогут разработать им собственный проект, предусмотреть риски, сформировать бизнес-план. Участники смогут научиться основам ведения своего дела, в том числе с использованием электронной коммерции.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.