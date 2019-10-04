Минздрав Дагестана обучил более 200 специалистов в симуляционных центрах по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана в текущем году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" провело обучение в симуляционных центрах более 200 акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов со всей республики, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Минздрав республики в рамках нацпроекта "Здравоохранение" провел обучение специалистов в симуляционных центрах, где на "живых" манекенах врачи отрабатывают практические навыки спасения больных. С начала этого года в симуляционных центрах, в том числе и за пределами Дагестана, прошли обучение 237 специалистов: акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что на обучение были отправлены в основном специалисты республиканских, районных и городских больниц. "Обучение проводилось в основном в симуляционных центрах Дагестана и Ростова-на-Дону", - добавил собеседник агентства.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, Минздрав республики уделяет пристальное внимание квалификации работающего медперсонала, от которого напрямую зависит качество медицинской помощи.

"В ряде республиканских лечебных учреждений проведена аттестация медработников, на работу в села и города Дагестана привлекаются высококвалифицированные врачи из-за пределов республики, в том числе и по программе "Земский доктор", наши специалисты отправляются на обучение в ведущие базы страны, а также в симуляционные центры. Предусмотренное на этот год по нацпроекту "Здравоохранение" обучение специалистов акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов в симуляционных центрах проведено, врачи будут использовать полученные навыки в своей работе", - цитирует пресс-служба главу ведомства.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.