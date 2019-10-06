Участницы проекта возрождения войлочного мастерства в Ингушетии создали первые ковры

МАГАС, 6 октября. /ТАСС/. Первые три ковра создали участницы проекта "Орнамент - символ жизни. Возрождение войлочного искусства ингушей", который реализуется в рамках президентского гранта историко-географическим обществом "Дзурдзуки" в Ингушетии, рассказала ТАСС руководитель проекта Танзила Дзаурова.

"На этой неделе у нас состоялись первые занятия, для наших 15 учениц их провела художница-дизайнер, автор многочисленных выставок по войлоку из Кабардино-Балкарии Милана Халилова. Мы освоили несколько техник нанесения рисунка при валянии войлочного ковра, испробовали валяльную машину, но результатом остались недовольны - мотор у машинки слабый, и мы справились руками. В итоге три войлочных полотна за два неполных учебных дня, осталось только постирать готовые ковры", - сказала Дзаурова.

По ее словам, ученицы посещают курсы минимум два раза в неделю, занятия проходят полный рабочий день. Дзаурова отметила, что ученицы после прохождения курсов смогут продавать свои авторские изделия.

"И, если на начальном этапе мы учим их создавать ковры, то в дальнейшем мы перейдем и на игрушки, одежду, сумки, аксессуары. Всего, это будут два четырехмесячных курса - первый стартовал на этой неделе, второй мы начнем в феврале, в нем так же будут участвовать 15 учениц. Помимо приглашенных мастеров занятия будут регулярно вести две мастерицы из Малгобекского района республики, которые пока единственные в регионе владеют этим редким и почти утерянным искусством", - добавила собеседница агентства.

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов.

В 2019 году проект снова стал грантообладателем конкурса, но уже в области возрождения войлочного орнаментального искусства. Всего на реализацию проекта обществу выделено 2,8 млн рублей.