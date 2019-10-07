Суд отклонил иск ОНК Петербурга к руководству СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Суд отклонил иск членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга к администрации СИЗО "Кресты", поданный в связи с запретом на общение с одним из обвиняемых в совершении теракта в петербургской подземке в 2017 году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Яны Теплицкой и Романа Ширшова к ФКУ СИЗО-1 ("Кресты" - прим. ТАСС) Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об оспаривании действий администрации следственного изолятора. Суд в удовлетворении требований отказал", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Члены ОНК Теплицкая и Ширшов в апреле этого года посетили в "Крестах" одного из обвиняемых по делу о взрыве в метро в 2017 году - предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. На встрече с членами ОНК Азимов заявил, что сотрудники правоохранительных органов после его задержания якобы превышали полномочия и угрожали ему, а также подвергали пыткам в "секретной тюрьме".

После этого администрация СИЗО прервала беседу с арестованным. Заявители подали иск в суд на администрацию СИЗО "Кресты" с требованием признать ее действия незаконными. В иске они указали, что после этого случая им отказали в посещении СИЗО.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в подземку два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они арестованы. Судебный процесс над обвиняемыми продолжается в Петербурге.