Участники экспедиции к месту Ледового побоища обнаружили фундамент старинной церкви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Фундамент церкви XV века был обнаружен исследователями на дне Чудского озера в Псковской области в ходе экспедиции к месту Ледового побоища. Об этом в ходе организованной ТАСС пресс-конференции сообщил руководитель одного из этапов экспедиции, декан географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Дмитрий Субетто.

"Используя различные геофизические методы, обнаружили, по нашим предположениям, фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка одного метра [в Чудском озере]. Возраст этой церкви, ориентировочно, XV век, условно, 1450 год", - сказал Субетто, уточнив, что объект располагается в 1,5 км от берега озера.

Ученые намерены продолжить исследования с использованием современного оборудования и методов, в том числе гидролокационного обследования, съемки с помощью высокочастотного эхолота, магнитометрической съемки. "Мы считаем, что это позволит локализовать тот участок, на котором, возможно, - и мы к этому будем стремиться - будут обнаружены артефакты или какие-то признаки этого события - [Ледового] побоища", - сказал генеральный директор Инженерно-технического центра специальных работ Евгений Паль.

Исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, куратор экспедиции Владимир Казаков в ходе пресс-конференции сообщил, что итоги исследований и различные исторические находки в перспективе могут войти в экспозицию музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище", который расположится на Чудском озере.

"Место было выбрано: это берег близ деревни Самолва Гдовского района Псковской области, южная часть Чудского озера. <...> Именно на этом участке, который находится прямо на берегу озера, и планируется создание музейно-выставочного комплекса, в котором будут представлены, итоги и те различные этапы, и та история изучения этой битвы, и сама битва". Он не исключил, что на этом же участке может быть установлен памятник Александру Невскому.

Министр культуры Владимир Мединский в сентябре сообщал, что празднование 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году будет включать более 130 различных мероприятий. В их числе исследование дна Чудского озера, где произошло знаменитое Ледовое побоище, открытие в Ленинградской области музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище", организация экскурсий по местам, связанных с жизнью князя, другие мероприятия.