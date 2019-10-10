Работу аэропорта в Якутии приостановили на 12 часов из-за ухудшения погоды

ТАСС, 10 октября Погодные условия стали причиной приостановления работы аэропорта в Якутии на 12 часов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Якутск.

"В целях обеспечения безопасности полетов в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сопровождающимися обильным снегопадом, боковым ветром и температурным режимом, переходящим на ноль градусов, аэропорт Якутск вынужден был приостановить свою работу вчера около 18 часов (12.00 мск) и до сегодняшнего утра - 6 часов (00.00 мск). Вылет и посадка самолетов не производились", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.

"Вылеты производятся. Ожидаем на посадку задержанные рейсы", - отметили в пресс-службе.