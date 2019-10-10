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"Тува Авиа" прекратила работу на Камчатке после жесткой посадки вертолета с туристами

В августе в результате ЧП пострадали три человека

ТАСС, 10 октября. Росавиация прекратила деятельность авиакомпании "Тува Авиа" на территории Камчатского края после жесткой посадки ее вертолета с туристами в районе горы Дзензур. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта пять вертолетов МИ-8Т, принадлежащих ООО "Авиакомпания "Вертикаль-Тим". Воздушные суда были арендованы и использовались РКП "АК "Тува Авиа", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что деятельность авиакомпании на территории края полностью прекращена.

В августе вертолет совершил жесткую посадку в районе турбазы "Дзендзур", расположенной в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. На его борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. В результате происшествия пострадали три человека, у двоих - переломы ног, у третьего - травма шеи. Воздушное судно получило повреждение конструкции хвостовой балки и несущих винтов.

По факту случившегося начали проверку Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и Камчатская транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. После инцидента губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой о проведении проверки в отношении авиаперевозчика для предотвращения подобных происшествий.

По информации правительства, проверка выявила целый перечень грубейших нарушений в части безопасности полетов и обслуживания на земле.

Теги
РоссияКамчатский край
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