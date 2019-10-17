Спасти редких коней. Как бизнесмен решил сохранить уникальный дикий табун на Белом море

Табун удивительных арктических лошадей, о которых существует красивая легенда, будто это потомки тарпанов — прародителей современных лошадей, оказался под угрозой вымирания. Но благодаря жителям появилась надежда, что дикая красота не исчезнет с лица земли

Дикие лошади Терского берега давно стали в Мурманской области туристическим брендом и почти легендой. Посмотреть на них на побережье Белого моря приезжают искатели экзотики и исследователи. Как рассказал мурманский краевед и писатель Михаил Орешета, версия о тарпанах, скорее всего, родилась у кого-то из приезжих искателей Гипербореи, которые нередко наведываются на Кольский полуостров, а затем была подхвачена СМИ.

' Дикие лошади Терского берега'

Романтика и приземленность Тарпаны не так давно, в XVIII–XIX веках, были широко распространены в южной, юго-восточной европейской части России и в Западной Сибири. Они были маленького роста с остроконечными ушами и густой короткой волнистой, почти курчавой шерстью, сильно удлинявшейся зимой. Лошади табуна и правда напоминают тарпанов толстой горбоносой головой. Есть и еще одно сходство — зимой у них тоже удлиняется шерсть. Но Орешета с легендой не согласен. "Лошади бывшие колхозные, доставлены из Якутии, их хотели разводить, даже объезжать пытались, но лошади бегать под седлом не стали", — рассказал краевед. Версия с рыболовецким колхозом, возможно, и есть самая достоверная. Местные тоже рассказывают, что животных, специальную северную породу, завезли на самолете из Якутии. Но то ли лошади оказались нерентабельны, то ли в 1990-е годы стало не до них, но стадо было отпущено на вольные хлеба. Как бы то ни было, выжившие в условиях арктической зоны лошади — случай все равно уникальный. Однако в последнее время местные жители бьют тревогу, поскольку животным грозит вымирание. Спасти легендарных коней решил бизнесмен Яков Чунин. Сердце арктической пустыни Всю жизнь Яков провел в Умбе — старинном поморском селе на Белом море. Занимался розничной торговлей, владел магазинами, один из которых работает до сих пор. Некоторое время жил в ближайшем городе — Кандалакше, год в Мурманске.

А потом задумался о переезде подальше от цивилизации — купил участок и построил дом в селе Кузомень, где учился в школе его отец, а неподалеку, в Варзуге, свою жизнь провели дед и бабушка. "Вместе с женой решили сюда переехать, в 2016 году начали строить дом, с 2018-го живем здесь. Дети уже выросли, учатся и живут в Мурманске", — рассказывает Яков.

Село Кузомень — место само по себе уникальное и среди туристов знаменитое. Находится оно в сердце настоящей арктической пустыни, возникшей из-за вырубки лесов. В позапрошлом и прошлом веках здесь образовались огромные песчаные территории — кузоменские пески, распространение которых до сих пор не могут остановить. Пески угрожают реке Варзуга, в которой сохранилось самое крупное в регионе стадо дикой семги, поэтому сейчас к борьбе с пустыней подключились и экологи, и власти.

Замечательна Кузомень и тем, что это крайний населенный пункт беломорского побережья — Терского берега, — куда можно добраться на обычной машине, пусть даже по пескам. Туристов сюда привлекает неповторимая и нетронутая северная природа. Расположенные дальше на восток села — Чапома, Чаваньга, Тетрино и другие — доступны только для внедорожной техники и вертолетов. Конечно же, одной из главных достопримечательностей Кузомени является гуляющий по ее окрестностям табун диких лошадей. Точнее — один из трех таких табунов: остальные два, чуть более многочисленных, живут еще дальше, у сел Чаваньга и Тетрино. Великолепная шестерка О лошадях семья Чуниных, как и все жители Терского берега, знала и раньше. Но только приехав в Кузомень, увидели их своими глазами. "Посмотрели, как живут лошади. Зимой у них из еды ничего нет, отходы от туристов только. Стали пытаться кормить ", — говорит Яков Чунин. Уже несколько лет численность табуна сохраняется неизменной — одна кобыла и пять коней. Каждый год появляется жеребенок, но один из коней не переживает зиму.

Улучшить лошадиную демографию пока не смогла и подкормка, которую Яков с земляками устроил прошлой зимой. В тот год никто из животных не умер, но потеря все же произошла. Один из коней убежал к селу Кашкаранцы, где позже нашли его труп. Возможно, его убили местные за нападения на огороды, что дикие лошади очень любят. Так в табуне снова осталось шесть лошадей. При этом все понимают: если погибнет единственная кобыла, табун будет обречен на вымирание. Конечно, есть вариант привезти кобылу из двух других стад. Но как доставить за десятки километров дикую лошадь, а потом еще заставить ее жить в чужом месте и чужом табуне? Курочка по зернышку, а лошадь по центнеру Как рассказал Яков Чунин, средств на поддержание табуна надо немало. На всех животных нужно не менее двух тонн зерна или другого корма на зиму, беременной кобыле — еще и овощи. Учитывая удаленность села, с доставкой такой объем провианта влетает в копеечку.

К счастью, как часто бывает, энтузиазм одного человека привлек помощников. Среди первых была отдыхавшая в селе Александра Горяшко, влюбленный в природу Севера человек и писатель-блогер. "Разговорились, оказалось, у нее муж занимался коневодством. На сайте своем разместила информацию, и люди стали откликаться", — рассказал предприниматель. За несколько месяцев к делу подключились уже более полусотни человек. В основном помогают деньгами, переводит кто несколько тысяч, кто — 100–200 рублей. "Люди откликаются, помогают, кто чем может. Не все даже знаю откуда", — признается Яков. Помогают и продуктами. Например, сотрудник Кольской АЭС, приезжающий сюда на рыбалку, предложил каждый раз привозить корм для лошадей.

В селе есть заброшенный колхозный сарай. Здесь Яков с односельчанами складывают сено для лошадей, чтобы выдавать понемногу зимой. "С колхозом пытались договориться, отремонтировать. Не хотят. Местные жители есть сердобольные, может, получится в этом году отремонтировать", — говорит он. При этом накормить лошадей — дело непростое. Хотя они живут всегда рядом с селом, подходят к домам, к людям, но голодные становятся агрессивными. "Пока между собой еду делят, могут и людей толкнуть, укусить", — говорит Яков.

Сложности добавляет и борьба за единственную кобылу. Когда у нее появляется жеребенок, один из коней охраняет мать с детенышем от других, Впрочем, это не мешает ему отбирать еду и у нее, и у жеребенка. А остальные кони держатся поодаль. Поэтому кормить их приходится в разных местах, а параллельно следить, чтобы не оставались голодными кобыла с жеребенком. Возрождаться вместе Если вопрос с кормом будет решен, табун будет спасен по крайней мере на несколько ближайших лет. Потом нужно будет решать другие проблемы — в частности, вырождения, поскольку табун обособленный и маленький. Но это уже гораздо более сложные вопросы. "Пока задача — чтобы сытые ходили, дальше не думали", — говорит Яков Чунин.

От местных жителей он слышал, что как-то лошадей пытались одомашнить. И один конь позволил запрячь себя в сани. Но даже с санями, едва увидев своих товарищей, сразу помчался к ним. Судьба лошадей во многом зависит и от жизни самой Кузомени. Если в советские годы здесь все держалось на большом и стабильно работающем рыболовецком колхозе, то сегодня в колхозе работают всего несколько местных жителей. Остальные перебиваются рыбалкой, организуют поездки туристов. Постоянно в селе живут человек 40, в основном пенсионеры, летом на дачи приезжают еще столько же.

Хотя вот в последние годы, говорит Чунин, село оживает. "Новые дома стали строить. Лет пять назад провели электричество, раньше только от генератора на несколько часов свет был", — рассказал он. Что же касается происхождения лошадей, Чунина оно не особо волнует, спасать их нужно независимо от древности рода, "Достоверной у меня нет информации. Но вероятно, это якутская порода: зимой они шерстью покрываются", — говорит Яков.