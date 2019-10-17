{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасти редких коней. Как бизнесмен решил сохранить уникальный дикий табун на Белом море

© Лев Федосеев/ТАСС
Табун удивительных арктических лошадей, о которых существует красивая легенда, будто это потомки тарпанов — прародителей современных лошадей, оказался под угрозой вымирания. Но благодаря жителям появилась надежда, что дикая красота не исчезнет с лица земли

Дикие лошади Терского берега давно стали в Мурманской области туристическим брендом и почти легендой. Посмотреть на них на побережье Белого моря приезжают искатели экзотики и исследователи. Как рассказал мурманский краевед и писатель Михаил Орешета, версия о тарпанах, скорее всего, родилась у кого-то из приезжих искателей Гипербореи, которые нередко наведываются на Кольский полуостров, а затем была подхвачена СМИ.

' Дикие лошади Терского берега'

Романтика и приземленность

Тарпаны не так давно, в XVIII–XIX веках, были широко распространены в южной, юго-восточной европейской части России и в Западной Сибири. Они были маленького роста с остроконечными ушами и густой короткой волнистой, почти курчавой шерстью, сильно удлинявшейся зимой.

Лошади табуна и правда напоминают тарпанов толстой горбоносой головой. Есть и еще одно сходство — зимой у них тоже удлиняется шерсть.

Но Орешета с легендой не согласен. "Лошади бывшие колхозные, доставлены из Якутии, их хотели разводить, даже объезжать пытались, но лошади бегать под седлом не стали", — рассказал краевед. 

Версия с рыболовецким колхозом, возможно, и есть самая достоверная. Местные тоже рассказывают, что животных, специальную северную породу, завезли на самолете из Якутии. Но то ли лошади оказались нерентабельны, то ли в 1990-е годы стало не до них, но стадо было отпущено на вольные хлеба.

Как бы то ни было, выжившие в условиях арктической зоны лошади — случай все равно уникальный. Однако в последнее время местные жители бьют тревогу, поскольку животным грозит вымирание. Спасти легендарных коней решил бизнесмен Яков Чунин.

Сердце арктической пустыни

Всю жизнь Яков провел в Умбе — старинном поморском селе на Белом море. Занимался розничной торговлей, владел магазинами, один из которых работает до сих пор. Некоторое время жил в ближайшем городе — Кандалакше, год в Мурманске.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

А потом задумался о переезде подальше от цивилизации — купил участок и построил дом в селе Кузомень, где учился в школе его отец, а неподалеку, в Варзуге, свою жизнь провели дед и бабушка.

"Вместе с женой решили сюда переехать, в 2016 году начали строить дом, с 2018-го живем здесь. Дети уже выросли, учатся и живут в Мурманске", — рассказывает Яков.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

Село Кузомень — место само по себе уникальное и среди туристов знаменитое. Находится оно в сердце настоящей арктической пустыни, возникшей из-за вырубки лесов. В позапрошлом и прошлом веках здесь образовались огромные песчаные территории — кузоменские пески, распространение которых до сих пор не могут остановить.

Пески угрожают реке Варзуга, в которой сохранилось самое крупное в регионе стадо дикой семги, поэтому сейчас к борьбе с пустыней подключились и экологи, и власти.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

Замечательна Кузомень и тем, что это крайний населенный пункт беломорского побережья — Терского берега, — куда можно добраться на обычной машине, пусть даже по пескам.

Туристов сюда привлекает неповторимая и нетронутая северная природа. Расположенные дальше на восток села — Чапома, Чаваньга, Тетрино и другие — доступны только для внедорожной техники и вертолетов.

Конечно же, одной из главных достопримечательностей Кузомени является гуляющий по ее окрестностям табун диких лошадей. Точнее — один из трех таких табунов: остальные два, чуть более многочисленных, живут еще дальше, у сел Чаваньга и Тетрино.

Великолепная шестерка

О лошадях семья Чуниных, как и все жители Терского берега, знала и раньше. Но только приехав в Кузомень, увидели их своими глазами.

"Посмотрели, как живут лошади. Зимой у них из еды ничего нет, отходы от туристов только. Стали пытаться кормить ", — говорит Яков Чунин.

Уже несколько лет численность табуна сохраняется неизменной — одна кобыла и пять коней. Каждый год появляется жеребенок, но один из коней не переживает зиму.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

Улучшить лошадиную демографию пока не смогла и подкормка, которую Яков с земляками устроил прошлой зимой. В тот год никто из животных не умер, но потеря все же произошла.

Один из коней убежал к селу Кашкаранцы, где позже нашли его труп. Возможно, его убили местные за нападения на огороды, что дикие лошади очень любят. Так в табуне снова осталось шесть лошадей. При этом все понимают: если погибнет единственная кобыла, табун будет обречен на вымирание.

Конечно, есть вариант привезти кобылу из двух других стад. Но как доставить за десятки километров дикую лошадь, а потом еще заставить ее жить в чужом месте и чужом табуне?

Курочка по зернышку, а лошадь по центнеру

Как рассказал Яков Чунин, средств на поддержание табуна надо немало. На всех животных нужно не менее двух тонн зерна или другого корма на зиму, беременной кобыле — еще и овощи. Учитывая удаленность села, с доставкой такой объем провианта влетает в копеечку.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

К счастью, как часто бывает, энтузиазм одного человека привлек помощников. Среди первых была отдыхавшая в селе Александра Горяшко, влюбленный в природу Севера человек и писатель-блогер.

"Разговорились, оказалось, у нее муж занимался коневодством. На сайте своем разместила информацию, и люди стали откликаться", — рассказал предприниматель.

За несколько месяцев к делу подключились уже более полусотни человек. В основном помогают деньгами, переводит кто несколько тысяч, кто — 100–200 рублей.

"Люди откликаются, помогают, кто чем может. Не все даже знаю откуда", — признается Яков.

Помогают и продуктами. Например, сотрудник Кольской АЭС, приезжающий сюда на рыбалку, предложил каждый раз привозить корм для лошадей.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

В селе есть заброшенный колхозный сарай. Здесь Яков с односельчанами складывают сено для лошадей, чтобы выдавать понемногу зимой.

"С колхозом пытались договориться, отремонтировать. Не хотят. Местные жители есть сердобольные, может, получится в этом году отремонтировать", — говорит он.

При этом накормить лошадей — дело непростое. Хотя они живут всегда рядом с селом, подходят к домам, к людям, но голодные становятся агрессивными.

"Пока между собой еду делят, могут и людей толкнуть, укусить", — говорит Яков.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

Сложности добавляет и борьба за единственную кобылу. Когда у нее появляется жеребенок, один из коней охраняет мать с детенышем от других, Впрочем, это не мешает ему отбирать еду и у нее, и у жеребенка.

А остальные кони держатся поодаль. Поэтому кормить их приходится в разных местах, а параллельно следить, чтобы не оставались голодными кобыла с жеребенком.

Возрождаться вместе

Если вопрос с кормом будет решен, табун будет спасен по крайней мере на несколько ближайших лет. Потом нужно будет решать другие проблемы — в частности, вырождения, поскольку табун обособленный и маленький. Но это уже гораздо более сложные вопросы. "Пока задача — чтобы сытые ходили, дальше не думали", — говорит Яков Чунин.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

От местных жителей он слышал, что как-то лошадей пытались одомашнить. И один конь позволил запрячь себя в сани. Но даже с санями, едва увидев своих товарищей, сразу помчался к ним.

Судьба лошадей во многом зависит и от жизни самой Кузомени. Если в советские годы здесь все держалось на большом и стабильно работающем рыболовецком колхозе, то сегодня в колхозе работают всего несколько местных жителей. Остальные перебиваются рыбалкой, организуют поездки туристов. Постоянно в селе живут человек 40, в основном пенсионеры, летом на дачи приезжают еще столько же.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

Хотя вот в последние годы, говорит Чунин, село оживает. "Новые дома стали строить. Лет пять назад провели электричество, раньше только от генератора на несколько часов свет был", — рассказал он.

Что же касается происхождения лошадей, Чунина оно не особо волнует, спасать их нужно независимо от древности рода, "Достоверной у меня нет информации. Но вероятно, это якутская порода: зимой они шерстью покрываются", — говорит Яков.

Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

А пока Чунину и его соратникам уже удалось собрать достаточно средств, чтобы хватило на корм лошадям в течение всей зимы, которая здесь, на Кольском полуострове, длится более полугода. А значит, и в следующем году приезжающие сюда смогут увидеть этих уникальных животных — диких лошадей Терского берега.

Илья Виноградов

Теги
Арктика сегодняМурманская область
Реклама на ТАСС
Власти Сахалина расширили категорию семей для награждения знаком "Родительская слава"
Почетный знак смогут получать семьи, воспитывающие шесть и более детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС