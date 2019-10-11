Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Теплая погода с дождями ждет жителей Центральной России в выходные

В большинстве регионов температура воздуха днем поднимется до 12-15 градусов
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Теплая, дождливая погода сохранится на территории Центрального федерального округа минимум до 14 октября. В большинстве регионов воздух в дневные часы будет прогреваться до 12-15 градусов. В Белгородской, Воронежской, Липецкой областях - до 18-20 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская рассказала ТАСС, что в регионе 12-13 октября ожидается потепление до 20 градусов. "В Воронежскую область пришел циклон с юго-запада, который принес теплый воздух с юга Европы, со Средиземноморья. Выходные пройдут преимущественно без осадков, местами небольшой дождь, в субботу днем до плюс 16 градусов, а в воскресенье днем даже до плюс 19-20 градусов", - отметила Губинская.

Аналогичный прогноз на ближайшие двое суток сделали ЦГМС Брянской, Липецкой областей. В Смоленской области дожди прекратятся в ночь на воскресенье, днем потеплеет до плюс 19 градусов. В Белгородской области ожидается до плюс 18 градусов, осадки ни в субботу, ни в воскресенье не предвидятся.

Пасмурная, дождливая погода, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидается также во Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. Столбики термометров в этих регионах в дневные часы будут подниматься до плюс 13-16 градусов.

Немного прохладнее - около плюс 8-12 градусов, будет в предстоящие входные в Ивановской, Костромской, Ярославской областях. "В воскресенье осадки усилятся, весь день будет идти дождь", - сказали в ЦГМС Ярославской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что в предстоящие выходные через территорию ЦФО с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, местами ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
Реклама на ТАСС
"Дальневосточный гектар"
Жители Бурятии подали около 1,4 тыс. заявлений на получение "дальневосточного гектара"
В основном люди планируют на участках строить дома, вести хозяйство или расширить свое крестьянско-фермерское хозяйство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС