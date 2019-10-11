Теплая погода с дождями ждет жителей Центральной России в выходные

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Теплая, дождливая погода сохранится на территории Центрального федерального округа минимум до 14 октября. В большинстве регионов воздух в дневные часы будет прогреваться до 12-15 градусов. В Белгородской, Воронежской, Липецкой областях - до 18-20 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская рассказала ТАСС, что в регионе 12-13 октября ожидается потепление до 20 градусов. "В Воронежскую область пришел циклон с юго-запада, который принес теплый воздух с юга Европы, со Средиземноморья. Выходные пройдут преимущественно без осадков, местами небольшой дождь, в субботу днем до плюс 16 градусов, а в воскресенье днем даже до плюс 19-20 градусов", - отметила Губинская.

Аналогичный прогноз на ближайшие двое суток сделали ЦГМС Брянской, Липецкой областей. В Смоленской области дожди прекратятся в ночь на воскресенье, днем потеплеет до плюс 19 градусов. В Белгородской области ожидается до плюс 18 градусов, осадки ни в субботу, ни в воскресенье не предвидятся.

Пасмурная, дождливая погода, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидается также во Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. Столбики термометров в этих регионах в дневные часы будут подниматься до плюс 13-16 градусов.

Немного прохладнее - около плюс 8-12 градусов, будет в предстоящие входные в Ивановской, Костромской, Ярославской областях. "В воскресенье осадки усилятся, весь день будет идти дождь", - сказали в ЦГМС Ярославской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что в предстоящие выходные через территорию ЦФО с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, местами ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.