В избиркоме Екатеринбурга назвали опрос по месту для храма фактически состоявшимся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит 13 октября в Екатеринбурге, фактически состоялся - минимальный порог явки пройден, сообщил ТАСС председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин в воскресенье.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся при явке от 1% - это 10857 человек.

"Однопроцентный порог пройден. Для формального признания нужно будет принять протокол. Но фактически опрос уже состоялся", - сказал Антошин.

По его словам, на 12:00 по местному времени (10:00 мск), в опросе приняло участие 28018 горожан, что составляет 2,58% от общего количества избирателей Екатеринбурга.

Всего, по данным избиркома, в Екатеринбурге функционирует 51 площадка, где будет проводиться опрос горожан, имеющих постоянную прописку в Екатеринбурге и достигших 18-летнего возраста. Как сообщал журналистам руководитель аппарата администрации города Илья Захаров, каждый участок снабжен камерами видеонаблюдения, изображения с которых будут транслироваться на официальный портал Екатеринбурга. Избирательные участки закроются в 20:00 местного времени (18:00 мск). Подсчет голосов члены избиркома начнут в полночь 14 октября.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.