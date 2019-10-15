Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2020 году РЖД планирует запустить в Пермском крае поезда "Ласточка" по двум направлениям

Новые электропоезда пользуются большим спросом жителей

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует запустить в Пермском крае скоростные электропоезда "Ласточка" еще по двум направлениям в 2020 году - из Перми в Краснокамск и Чусовой и обратно, сейчас такие поезда ходят из краевой столицы до станции Верещагино и Кишерть. Об этом журналистам во вторник сообщил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников после рабочего совещания в Перми.

"У нас очень динамично получилось начать проект курсирования "Ласточек" в Пермском крае. Есть четкое понимание развития, у нас есть планы, мы обсуждаем направления Чусового и Краснокамска, что очень важно для города Перми. Есть еще ряд проектов, они сейчас в расчетах", - сказал он.

Как пояснила пресс-служба администрации губернатора Пермского края на своем сайте, новый маршрут следования "Ласточки" до Краснокамска может быть открыт уже в следующем году. В этом городе проживают более 50 тыс. человек, а в Чусовом - более 44 тыс. человек. Сейчас краевое министерство транспорта совместно с РЖД обсуждают основные параметры нового проекта.

Расстояние от Перми до Краснокамска составляет чуть больше 30 км, и на автобусе его можно преодолеть в среднем за один час, до Чусового добираться дольше, город находится в 140 км и двух часах езды от центра региона.

Глава региона Максим Решетников в беседе с журналистами отметил, что Пермский край заинтересован в развитии новых направлений, поскольку новые электропоезда пользуются спросом у жителей.

"Зеленые традиционные электрички постепенно уходят в прошлое, край, как и вся страна, переходит на "Ласточки". Когда на направлении появляется "Ласточка", мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это - удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы "Ласточки" выходили на новые маршруты", - пояснил Решетников.

"Ласточка" - подвижной состав нового поколения. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Электропоезда "Ласточка" появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года, два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях - из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. Пассажиропоток на данных направлениях увеличился на 30%.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Производители Ставрополья получили 37 медалей на выставке "Золотая осень"
Всего продукцию на выставке представили более 60 предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС