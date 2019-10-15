В 2020 году РЖД планирует запустить в Пермском крае поезда "Ласточка" по двум направлениям

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует запустить в Пермском крае скоростные электропоезда "Ласточка" еще по двум направлениям в 2020 году - из Перми в Краснокамск и Чусовой и обратно, сейчас такие поезда ходят из краевой столицы до станции Верещагино и Кишерть. Об этом журналистам во вторник сообщил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников после рабочего совещания в Перми.

"У нас очень динамично получилось начать проект курсирования "Ласточек" в Пермском крае. Есть четкое понимание развития, у нас есть планы, мы обсуждаем направления Чусового и Краснокамска, что очень важно для города Перми. Есть еще ряд проектов, они сейчас в расчетах", - сказал он.

Как пояснила пресс-служба администрации губернатора Пермского края на своем сайте, новый маршрут следования "Ласточки" до Краснокамска может быть открыт уже в следующем году. В этом городе проживают более 50 тыс. человек, а в Чусовом - более 44 тыс. человек. Сейчас краевое министерство транспорта совместно с РЖД обсуждают основные параметры нового проекта.

Расстояние от Перми до Краснокамска составляет чуть больше 30 км, и на автобусе его можно преодолеть в среднем за один час, до Чусового добираться дольше, город находится в 140 км и двух часах езды от центра региона.

Глава региона Максим Решетников в беседе с журналистами отметил, что Пермский край заинтересован в развитии новых направлений, поскольку новые электропоезда пользуются спросом у жителей.

"Зеленые традиционные электрички постепенно уходят в прошлое, край, как и вся страна, переходит на "Ласточки". Когда на направлении появляется "Ласточка", мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это - удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы "Ласточки" выходили на новые маршруты", - пояснил Решетников.

"Ласточка" - подвижной состав нового поколения. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Электропоезда "Ласточка" появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года, два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях - из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. Пассажиропоток на данных направлениях увеличился на 30%.