Способ подумать о жизни. Как дагестанская мастерица создала бизнес на неповторимых куклах

Зарема выросла в семье ремесленников: мама — швея, папа — краснодеревщик. Поэтому в детстве считала, что и людей сотворяют мастера. "Я всегда думала, что меня, как куклу, создал дедушка. А потом сделал волшебный укол, и я ожила", — рассказывает она

Зарема Курбанова не только построила с нуля успешный бизнес, но и практически начала жизнь заново благодаря ремеслу. Несколько лет назад она жила с мужем и тремя детьми в Дербенте, занималась ресторанным бизнесом, много путешествовала. Но потом погиб их старший сын. Чтобы как-то пережить потерю, Зарема вместе с двумя дочерьми переехала в Краснодар, где у нее поначалу не было ни квартиры, ни знакомых. Там Курбанова занялась изготовлением кукол. Еще девочкой в мастерской деда-плотника она создавала игрушки из дерева, а потом вязала и шила куклы. Больших материальных вложений это увлечение не требовало — для женщины с двумя детьми, оказавшейся в чужом городе, это было важно. Усовершенствовать технологию оказалось просто: как сконструировать из проволоки каркас, как работать с синтепоном — все инструкции нашлись в интернете. Среди российских домохозяек изготовление кукол — популярное хобби, а для многих и малый бизнес, источник небольшого дохода. Кукол ручной работы коллекционируют, и в Сети их продается множество.

Описание Зарема Курбанова © Личный архив Заремы Курбановой

Но у Курбановой куклы получились особенные, по-настоящему авторские. Ее первые изделия сразу привлекали внимание: это были фигурки в колоритных национальных костюмах народов Дагестана, которые ей самой напоминали о родине и детстве. Со временем мастерица стала интересоваться традициями и культурой других малых народов России: так в ее коллекции появились куклы в традиционной одежде народов других регионов страны. Рост некоторых уникальных авторских работ Заремы практически как у реального человека — 1,2 м. В детстве она была уверена в том, что и людей создают мастера, поэтому в какой-то момент стала выдавать своим куклам свидетельства о рождении — чтобы они были не просто вещью, а частью семьи, настоящими друзьями своему владельцу. С ним они сейчас и попадают в руки коллекционеров. Прививает материнские чувства Не прошло и года, как кукольница впервые представила свои работы на местной выставке ремесленников. "Там мне предложили открыть небольшой магазин в торговом комплексе в центре Краснодара, который считается одной из достопримечательностей города. Его часто посещают туристы, приобретают сувениры на память. Оборудование бывший владелец торговой точки продал мне за незначительную сумму. В 2014 году я открыла небольшой магазин и начала продавать кукол", — рассказывает Курбанова. Первая настоящая выставка, в которой приняла участие кукольница, проходила в краснодарском музыкальном театре. Эти успехи придавали уверенности Зареме и помогали развивать свой маленький бизнес. Но главную поддержку она получила из родного Дагестана. "Бывший министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Магомед Исаев еще тогда предлагал различные меры господдержки. И это при том, что изготовление кукол нетрадиционно для Дагестана, многие не признают кукол по вере. Считалось, что по исламу запрещено их делать, потому что это то же самое, как сотворение человека", — говорит мастерица.

Будучи глубоко верующим человеком, Зарема специально изучила литературу, чтобы узнать, как ее ремесло согласуется с нормами ислама. По ее словам, даже пророк Мухаммед приветствовал, когда из тканей, веревочек и соломы делали кукол, — это прививало материнские чувства. Три года назад при содействии министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Курбанова отправилась в Москву. Ее дагестанские красавицы авторской работы стали украшением стенда республики на "Интурмаркете", главной туристической выставке страны. Затем прошла первая авторская выставка "Неповторимые куклы Заремы Курбановой" в Махачкале. В мае 2017 года Курбановой присвоили звание мастера народных художественных промыслов Дагестана, затем она стала членом Союза художников России. На тот момент кукольное ремесленничество в Дагестане не было популярным видом рукоделия, но после успеха выставок Заремы у нее появились первые последовательницы. По ее словам, сейчас авторских кукол в северокавказской республике делают уже более десятка мастериц. Для них в Дагестане разработан бренд "Неповторимые куклы Дагестана", ежегодно проводятся выставки работ, приуроченные ко Дню защиты детей. Зарема считает, что превращать необычное хобби в предпринимательство кукольницам стало гораздо проще. "Никаких проблем в развитии такого вида бизнеса нет: арендная плата невысокая, для этого все есть. Когда есть желание, все получается", — говорит Курбанова. "Неповторимые куклы" на экспорт За пять лет работы Зарема Курбанова смастерила сотни произведений. Самобытных кукол из проволоки, синтепона, капрона и других тканей (так называемая структурно-текстильная техника) с удовольствием покупают на память о России иностранные туристы. "Неповторимые куклы Заремы Курбановой" сейчас есть у ценителей этого искусства в разных странах: США, Пуэрто-Рико, Турции, Испании, Франции, Италии. В России целые коллекции заказывают для разных учреждений культуры. Некоторые свои изделия автор просто дарит людям "на удачу". Зарема рассказывает, что ее кукол используют даже в лечебных и реабилитационных целях. К примеру, психолог из Израиля, работающая с детьми с ментальными особенностями развития, заказала у нее большую коллекцию по мотивам русских сказок.