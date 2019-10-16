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Недели крымских вин пройдут в Москве и Петербурге

Свою продукцию презентуют пять ведущих производителей полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Продукцию пяти ведущих винодельческих предприятий Крыма представят в 25 столичных ресторанах в рамках Недель крымских вин, которые пройдут с 17 по 31 октября в Санкт-Петербурге и Москве, сообщила в среду пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"С 17 по 31 октября в Санкт-Петербурге и Москве пройдут Недели крымских вин. Свои вина презентуют пять ведущих производителей крымского полуострова: "Валерий Захарьин", "Золотая Балка", "Коктебель", "Массандра", Alma Valley. Убедиться в том, что крымское вино - еще и отличный проводник гастрономической культуры, россияне смогут в 25 столичных ресторанах. Шеф-повара разработали для гостей специальные сеты блюд, которые отлично сочетаются с крымским вином, представленным в эти дни в заведениях", - говорится в сообщении.

Вина представят участники гастрономического фестиваля "Ноябрьфест", который будет проходить в Ялте с 1 по 3 ноября, сообщила пресс-служба, добавив, что этот фестиваль уже вошел в рейтинг лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, составляемый Агентством стратегических инициатив.

Перечень ресторанов, в которых будут проводиться Недели крымских вин, опубликован на сайте фестиваля "Ноябрьфест".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКрым
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