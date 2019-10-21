Какой выбрать вуз? И сколько платят? Успешные айтишники ответили на вопросы школьников

Сотрудники российских IT-компаний побывали в школах, где когда-то учились, или в школах города, где они сейчас находятся, чтобы обсудить с подростками IT-сферу и профессии в ней

В России прошла профориентационная акция "День IT-знаний — 2019" — Big Data, или большие данные. Это новый формат общения со школьниками. В этом году планировалось охватить более 400 школ в России и за рубежом и провести трансляции уроков в социальных сетях. Чтобы узнать, удалось ли достичь цели и как все восприняли ученики, учителя и сами спикеры, наши корреспонденты отправились в несколько школ разных городов России. Екатеринбург Анастасия Талипова не была в своей родной школе № 22 Екатеринбурга с момента выпуска — почти десять лет. Готовясь прочитать лекцию для 11-классников, приходит на час раньше, чтобы настроить оборудование. Школу, говорит Анастасия, не узнать.

Описание Анастасия Талипова © Виктория Ивонина/ТАСС

"Я полюбила математику просто потому, что она красивая", — говорит девушка и сразу подчеркивает, что заслуга здесь — учителя. Анастасию очень вдохновляла классная руководитель, благодаря ей девочка мечтала стать педагогом. Сейчас, готовясь к уроку, она немного волнуется, но не из-за детей, а из-за того, что слушать будут ее же учителя. "Моя классная руководительница — это лучший учитель на планете, — говорит девушка с улыбкой. — Я ее очень люблю. Марина Юрьевна зовут. Она очень хороший преподаватель математики. Ну вот, сегодня, я надеюсь, ее удастся застать в школе, это будет очень круто". В класс начинают заглядывать ученики, но зайти не решаются. Однако любопытство сильнее, и через пять минут в аудитории не остается свободных мест. Сегодня у разработчика компании Mail.ru Group в проекте Delivery club, а именно этим занимается Анастасия Талипова, в плане разобраться со школьниками, что такое Big Data. Сначала кажется, что ребятам сложно понять этот термин, они не могут дать ему определение, и диалог не клеится. Зато на вопрос: "Знаете ли вы, что такое спам?" — все понимающе закивали и оживленно стали обсуждать спамерские рассылки в соцсетях. Живые примеры работы нейронных сетей, кажется, очень интересуют старшеклассников. Когда Анастасия просит определить, на каком из снимков флюорографии болеющий человек, все начинают искать отличия на двух картинках.

"Те, кто выбрал первый вариант, — вы отправили в больницу здорового человека", — говорит Анастасия, показывая правильный ответ. Но в аудитории нет смущения, наоборот, живой интерес к теме возрастает. Однако принципы работы нейронной сети пока все равно непонятны, и Анастасия вызывает к доске шестерых добровольцев, чтобы объяснить все на примере. Скромно встают двое мальчиков. "Нам нужно шестеро, кто еще пойдет?" — спрашивает Анастасия. "Первый ряд, вставайте", — говорит присутствующий в классе учитель, все начинают смеяться, и напряжение немного спадает. Гостья просит мальчиков выстроиться по росту, не общаясь вслух, с этим они справляются быстро. Задание выстроиться по возрасту не такое простое. Взглядов не хватает, приходится использовать жесты, мимику и позы. В итоге справиться не удалось: "Миша, я же показывал, ты самый младший, иди в конец". "Сложно показать 12-й месяц, когда у тебя всего десять пальцев", — теперь им уже можно спорить. "Я не показывал двенадцатый, я показывал десятый месяц, второе число", — отвечает третий. Затем Анастасия предлагает ребятам профориентационный тест, который поможет определить наиболее подходящую профессию из IT-сферы. Все быстро утыкаются в телефоны, через несколько минут начинается обсуждение результатов. Некоторые, кажется, недовольны результатом, другие, наоборот, вдохновлены и продолжают слушать с большим интересом. Время вышло, все разочарованы: ребята не успели задать все вопросы, Анастасия не рассказала все, что хотела. Решают задержаться. После лекции Анастасия признается, что редко встречает в своей профессии девушек. "Обычно я единственная девушка в коллективе. Некоторые, бывает, когда узнают, что я разработчик, что я какой-то программист, у них такие глаза: "Что, как, как ты можешь быть программистом, такой милый программист, как такое возможно? — смеется девушка. — Я знаю очень много хороших разработчиков-девушек, мне это даже не видится проблемой. Думаю, девочки же увидят, что перед ними тоже девочка, — значит, все возможно!" "Я еще не определилась с профессией, но, наверное, я свяжу свою жизнь с веб-дизайном. Мне не хватило информации, чтобы я смогла просмотреть дома всякие такие штучки. Там было несколько ссылок, но хочется чуть больше", — говорит десятиклассница Владислава Владимирова.

IT-сферу рассматривает и ее одноклассница Лилия Ягьяева. "Мне кажется, если бы было больше времени, тогда нам дали бы больше информации", — сказала она. Еще Лилия хотела бы в таком же формате встретиться с кем-то из сферы культуры. "Мероприятие было полезным, потому что я рассматривала одно время IT-сферу. Рассматривала профессии педагога и маркетолога, как-то меня так кидает из стороны в сторону. Мне понравилось, что примеры рассматривались в форме игры", — сказала 11-классница Виктория Добрякова. Интерес со стороны ребят оценили и преподаватели школы. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Колесникова отметила, что ежегодно экзамен по информатике сдает примерно четверть от всех учеников. "Детям особенно интересно, когда мероприятия в форме деловой игры проходят. Информатику у нас каждый год сдает от десяти до 12 человек из 40−42. Кто-то поступает на компьютерные технологии, кто-то на информационную безопасность", — сказала она. Уфа "День IT-знаний" в уфимском инженерном лицее № 83 со старшеклассниками провел выпускник 2014 года, младший программист отдела поиска Mail.ru Альберт Гафаров. Больше всего ребят заинтересовали условия работы в компании, уровень оплаты и какой университет в лучше закончить, чтобы было гарантировано трудоустройство.

Описание Альберт Гафаров © Ильфат Кинзябаев/ТАСС

На лекцию пришли около 20 ребят, и среди них — только две девушки, которые откровенно скучали и не участвовали в обсуждении. Активнее всех были четверо парней, которые сели в первый ряд, постоянно задавали вопросы и комментировали все, что говорил спикер: достоинства и недостатки самых популярных языков программирования, разработки группы Mail.ru. Досталось даже голосовому ассистенту компании "Марусе" — эти ребята были явно "в теме". "Я в их годы не обладал такими познаниями об IT-технологиях и даже не предполагал, что стану программистом, — поделился после лекции Альберт, — очень активные ребята, видно, что они всерьез интересуются программированием и информационными технологиями. Мне нравится выступать перед подготовленными людьми". Если в начале лекции ученики обращались к старшему товарищу на "вы", уже через час они, кажется, незаметно для себя перешли на "ты". Беседа проходила в совершенно неформальной обстановке, в зале не было ни одного педагога, так что ребята раскрепостились и общались на равных. Эту особенность акции подметила и директор лицея Алла Цыбина. "Когда рассказываем мы, взрослые, или преподаватель университета, это одно, дети воспринимают это от взрослых как некое поучение, наставление. А когда они слушают молодого человека, который старше их на три-четыре года, то это воспринимается по-другому, ученики более раскрепощены, задают вопросы, которые они бы не задали взрослому", — считает директор.

Программист порекомендовал ребятам непременно участвовать в олимпиадах, обучаться на специализированных онлайн-площадках, о которых также рассказал более подробно. "Я смог еще лучше профориентироваться в IT-сфере, в которую собираюсь пойти. Очень хороший был интерактив, также понравился рассказ Альберта о работе в самой компании. Я отметил для себя, что там неплохие условия, хотел бы сам попробовать устроиться в Mail.ru", — рассказал ученик десятого класса Егор Жидяев. "В принципе, ничего нового я сегодня не узнал, я был уже знаком с этим всем в какой-то мере, тоже планирую работать в IT. Буду, скорее всего, поступать университет Иннополиса", — отметил 11-классник Альберт Акмухаметов. Лицеистов интересовали также возможности трудоустройства за рубежом, на что Альберт сообщил, что часть его однокурсников уехала работать в другие страны. "Основные требования для этого — знание иностранного языка и владение алгоритмами программирования. Но лично я сам никогда не думал об отъезде, мне нравится в России", — подытожил программист. Что касается возможностей работы в Mail.ru, по словам Альберта, компания активно набирает сотрудников, особенно молодых. "Есть все возможности начать работать в организации уже с третьего курса", — добавил он. ​ Улан-Удэ Улан-Удэ, обычный день, обычная школа, необычный урок. "Проходите, садитесь как хотите, где хотите, с кем хотите, — сегодня у нас урок про большие данные.

Описание Алексей Ланин © Эльвира Балганова/ТАСС

Вместо учителя в классе информатики незнакомый мужчина — вроде похож на учителя, в пиджаке, но почему-то в джинсах. 25 недоверчивых восьмиклассников входят и садятся за большой общий стол посередине кабинета. Самые стеснительные ушли подальше от доски проектора, девчонки — на галерку. Трое явных лидеров садятся у окна на крутящиеся VIP-кресла. "Что такое большие данные?" — спрашивает спикер, старший инженер Дальневосточного филиала компании "Мегафон" Алексей Ланин. Нависшее молчание прервал один из веселой троицы, интеллигентный, с модной прической русый блондин: "Большой объем информации". — "А приведите пример из жизни, когда вы сталкиваетесь с Big Data?" — продолжает Ланин. Тут оживляются девочки: "Социальные сети". С "камчатки" доносится: "Сотовая связь". Все, кто отвечает правильно, получают призы — наклейки с лисенком. Внезапный вопрос: "А кто хочет стать офицером?" Поднимается одна рука. Парню пришлось поразмышлять о том, каким образом радиосвязист, сидя в засаде, может узнать о передвижениях вражеского самолета и какую роль во всей этой истории играют большие данные. "Командование" ответ одобрило. Очередь доходит до одного из троицы, который все время крутится и пытается что-то сказать. У него тоже, как оказалось, хоть и неточные, но есть представления о Big Data. Итог размышлений о радиосвязисте, врагах, угоне самолета и роли радара — сразу несколько наклеек за нестандартное мышление.

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"Кто из вас уже определился с будущей профессией?" Примерно половина рук. Для Алексея, у которого дочь 11-классница, вопрос не праздный. До лекции он общался с завучем 42-й школы: "На самом деле это большая проблема сейчас — выбор профессии. Детям надо помогать, они, и, что самое важное, их родители должны понимать: рынок труда меняется. Например бухгалтер, совершенно точно эти специалисты со временем канут в Лету. Потому что все больше и больше информации автоматизируется, становятся востребованными специалисты, которые занимаются как раз таки автоматизацией этой информации и ее анализом". Ближе к концу урока подуставший 8-й "Б" вернулся к соцсетям. Самый крупный парень из троицы, едва не выше учителя, за плохое поведение вызван к доске. "Расскажи по пяти критериям, через фильтр "скорость — текст — действие — ошибки — ценность" категорию "социальная сеть "ВКонтакте" — то, что ребята назвали примером больших данных", — строго, но корректно выдает Алексей. Парень, к удивлению учителя, справляется с заданием. "Я думал, сидит, ничего не делает, а голова-то работает", — учитель вручает лисят ученику. Командная игра: два мальчика и три девочки должны выстроиться сначала по росту, а потом по возрасту, не произнося при этом ни слова. На выполнение задания ушло минут пять-семь. "Если бы задание с вашими данными о росте, о дате рождения выполняла машина, компьютер, ушла бы доля секунды. Даже если бы было гораздо больше людей с заданными параметрами", — объясняет Алексей. На вопрос, почему был выбран именно восьмой класс, Алексей отвечает, что у детей этого возраста "еще есть время определиться с выбором профессии: некоторые из них после девятого класса пойдут учиться дальше. И чтобы выбор они делали осознанно, те, кто пойдет в профессию, связанную с IT-технологиями, должны иметь представление о том, что такое Big Data, как этим пользоваться". 40 минут Алексею не хватило: "Времени бы больше! Хотелось им еще рассказать, да и игра еще одна припасена была". 8-й "Б", предупреждала завуч, не самый активный из всех восьмых в школе. Инженеру-учителю так не показалось, с лисятами-стикерами на следующий уже обычный урок ушли все, в том числе "умник", "креативщик" и "смышленый". Самара В самарской школе в микрорайоне "Южный город" "День IT-знаний" проводил сотрудник Mail Group, специалист по Unix-системам Андрей Буранов. Акция в школе проходила уже второй раз. "Почему именно в этой школе? Здесь два года назад учителем года стала преподаватель информатики", — сказал Андрей.

Описание Александр Буранов © Вячеслав Сорокин/ТАСС

Александр Буранов родился в Самаре, здесь же закончил школу и вуз. Говорит, что сначала хотел поехать в свою школу, но там энтузиазма не проявили. "Уж лучше поехать туда, где тебе рады", — считает Буранов. "Южный город" — один из самых молодых микрорайонов. Находясь в непосредственной близости от Самары, фактически он находится на территории двух поселков Волжского района. В "Южном городе" — целый образовательный центр на полторы тысячи учеников. "Сегодня мы обсудили тему больших данных — что это такое, почему это интересно, какие сложности на пути обработки большого объема информации могут встречаться. Лекция больше популистическая. Технической информации не было вообще, просто поговорили о том, что это и много ли этого вокруг нас", — сказал Андрей Буранов. Ребята поначалу приходили в актовый зал как на обычный урок. Что-то обсуждая между собой, они даже не замечали скромно сидящего у стены IT-специалиста крупной компании. "Так получилось, что у меня в руках оказался микрофон, он работает, поэтому я спрошу, мы можем начинать?" — обратился в зал Андрей Буранов.

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