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В Приморье студенты обустроили главную туристическую тропу нацпарка "Земля леопарда"

Маршрут "Тропой леопарда" является визитной карточкой национального парка

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Волонтеры из числа студентов Приморских учебных заведений завершили обустройство популярного у туристов экологического маршрута "Тропой леопарда" в нацпарке "Земля леопарда". Об этом сообщила журналистам пресс-служба учреждения.

"В течение нескольких дней 12 студентов из ДВФУ и Приморской сельскохозяйственной академии помогали сотрудникам заповедной территории улучшать инфраструктуру экологического туризма на маршруте "Тропой леопарда" в селе Барабаш. Задача, которую поставили перед участниками волонтерской смены, была не из простых - обновить внешний вид многочисленных деревянных конструкций тропы протяженностью почти два километра", - говорится в сообщении.

Маршрут "Тропой леопарда" является визитной карточкой национального парка. Она была построена более трех лет назад. По этой тропе туристы знакомятся с уникальной природой юго-западного Приморья. Сотрудники нацпарка и волонтеры обновили информационные стенды, таблички, ограждения и мосты и другие детали туристического объекта.

"Мы решили попробовать свои силы в работе с волонтерами, и на наш зов откликнулись ребята из двух вузов. Некоторые из них учатся по специальностям, связанным с охраной природы и лесным делом", - приводится в сообщении комментарий заместителя директора по экопросвещения ФГБУ "Земля леопарда" Олеси Малюковой.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Появление "Земли леопарда" и эффективная работа учреждения позволили увеличить популяцию. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят.

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РоссияПриморский край
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