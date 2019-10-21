Инвесторам Приморья расскажут о правильном получении налоговых льгот

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты Инвестиционного агентства и департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края проведут два бесплатных семинара для инвесторов, где расскажут, как воспользоваться государственными мерами поддержки и получить существенные налоговые льготы в крае. Семинары пройдут 30 и 31 октября, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Поправки в краевое законодательство, которые установили порядок получения предприятиями инвестиционного вычета по налогу на прибыль, были приняты в сентябре 2019 года. Воспользоваться льготой можно в 2020 году.

"Так как законодательство совсем свежее, и практика по нему еще не сформирована, на семинаре мы дадим подобный пошаговый план - как предприятию получить инвестиционный вычет. Это существенная поддержка для бизнеса, который высвободившиеся средства может направить на дальнейшее развитие", - цитирует пресс-служба замдиректора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Викторию Ивачеву.

В этом году в Приморье уже два предприятия получили статус регионального инвестиционного проекта, на предстоящем семинаре их руководители поделятся опытом и расскажут об эффективности полученных налоговых льгот для бизнеса.

Обучающие семинары для инвесторов проходят в рамках реализации региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2021 года.