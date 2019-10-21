Средства от продажи зданий бывшей больницы в Приамурье направят на ремонт поликлиник

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Средства в сумме более 260 млн рублей, полученные от продажи зданий бывшей больницы в Благовещенске, направят на ремонт пяти поликлиник в Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Комплекс зданий бывшей третьей городской больницы в областном центре не использовался с 2015 года. На содержание пустующих зданий из бюджета области выделялось около 10 млн рублей ежегодно.

"В Приамурье отремонтируют пять детских поликлиник на средства, вырученные от продажи зданий бывшей третьей городской больницы Благовещенска", - говорится в сообщении.

Как уточняется, благодаря продаже комплекса зданий, расположенных в переулке Уралова, д. 1, всего удалось выручить 264 млн рублей. Детские поликлиники отремонтируют в Райчихинске, Тынде, Константиновке, Зее и Свободном. Министерство здравоохранения региона уже начало готовить проектно-сметную документацию.