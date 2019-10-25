ФСС обеспечил модульным протезом бедра годовалого ребенка из Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 октября. /ТАСС/. Региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) по Северной Осетии впервые обеспечило модульным протезом бедра годовалого ребенка из региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"У ребенка была диагностирована врожденная патология опорно-двигательного аппарата, специалисты из научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге изготовили протез из термолина с использованием термобумаги стоимостью почти 140 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года региональное отделение фонда направило более 30 млн рублей на протезирование. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалида, разрабатываемыми учреждением медико-социальной экспертизы, установившим инвалидность.