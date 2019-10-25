Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омским льготникам до конца года выдадут 2550 санаторных путевок

На оздоровительный отдых власти предусмотрели 65,8 млн рублей

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Омское отделение Фонда социального страхования (ФСС) обеспечит 2550 льготников путевками в региональные санатории до конца года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Фонда.

"На санаторно-курортное оздоровление граждан льготных категорий предусмотрено 65,8 млн рублей, планируется приобрести 2550 путевок до конца года", - говорится в сообщении.

В конце сентября руководитель департамента страхования профессиональных рисков ФСС Игорь Барановский сообщал, что Фонд предусмотрел в своем бюджете на 2020 год 5 млрд рублей на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, которые трудятся на вредных и опасных производствах. Путевка приобретается Фондом социального страхования, работодателю необходимо лишь заплатить налог в зависимости от стоимости путевки.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
В Чебоксарах запустили движение по отремонтированному бульвару
В результате ремонта на проезжей части появилось две дополнительных полосы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС