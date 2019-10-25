Омским льготникам до конца года выдадут 2550 санаторных путевок

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Омское отделение Фонда социального страхования (ФСС) обеспечит 2550 льготников путевками в региональные санатории до конца года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Фонда.

"На санаторно-курортное оздоровление граждан льготных категорий предусмотрено 65,8 млн рублей, планируется приобрести 2550 путевок до конца года", - говорится в сообщении.

В конце сентября руководитель департамента страхования профессиональных рисков ФСС Игорь Барановский сообщал, что Фонд предусмотрел в своем бюджете на 2020 год 5 млрд рублей на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, которые трудятся на вредных и опасных производствах. Путевка приобретается Фондом социального страхования, работодателю необходимо лишь заплатить налог в зависимости от стоимости путевки.