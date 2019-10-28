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Данные экспедиции "Трансарктика" помогут оценить влияние человека на экосистему Арктики

Ее основной целью было возобновление исследовательских традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Данные, собранные в ходе экспедиции Росгидромета "Трансарктика", позволят изучить механизмы формирования водных масс, оценить уровень воздействия человека на арктические экосистемы и поспособствуют решению задач комплексного освоения Арктики. Об этом сообщил в понедельник во Владивостоке на церемонии, посвященной завершению экспедиции, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

"Трансарктика - 2019" - это масштабный проект Росгидромета, организованный по поручению правительства России, ее основной целью было возобновление исследовательских традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике. Экспедиция проходила в четыре этапа, четыре судна Росгидромета один за другим выполняли научные работы в арктических морях на протяжении более пяти месяцев. Экспедиция стартовала 20 марта из Мурманска, четвертый этап завершился 23 октября. Она осуществлялась на средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука".

"Собранные данные позволяют получить более надежные оценки пространственно-временной изменчивости основных элементов гидрометеорежима, глубже изучить механизмы формирования водных масс, способствуют решению задач комплексного освоения Арктики. Результаты проб воды воздуха, грунта, биоты позволяют оценить современное состояние и уровни антропогенного воздействия на арктические экосистемы, выработать рекомендации по совершенствованию систем мониторинга, оценить объемы загрязняющих веществ", - сообщил Шумаков.

По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александра Макарова, во время экспедиции также удалось получить принципиально новую информацию о процессах разрушения и формирования льда. Эти данные имеют принципиальное значение в связи с ростом интенсивности навигации на Северном морском пути. Теперь ученым предстоит обработать и интерпретировать полученную информацию.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики приступило к работе над новой государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны", которая должна стать ключевым механизмом реализации стратегии и нового федерального закона. Реализация проекта комплекса мер по социальному развитию региона потребует 230 млрд рублей.

Программа исследования мирового океана и рост числа морских экспедиций являются частью национального проекта "Наука". Он предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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