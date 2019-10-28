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Власти Дербента готовы выделить более 70 млн рублей на озеленение города

В городе планируют высадить более тысячи деревьев и кустарников

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Дербента объявили аукцион на озеленение общественных территорий города, начальная цена контракта превышает 70 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком аукциона выступает управление капитального строительство Дербента. Источник финансирования - городской бюджет.

Согласно аукционной документации, в рамках работ по озеленению в пяти городских парках, на одной улице и на городской набережной планируется высадить более тысячи деревьев, семи тысяч кустарников, 128 пальм и 243 лиственных лиан.

Заявки принимаются до 31 октября, аукцион состоится 6 ноября. Победитель должен будет выполнить все работы до 20 декабря.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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