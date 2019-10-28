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Минэкономразвития: новый ресурс, рассказывающий об Арктике, будет запущен в 2020 году

Сайт будет доступен на нескольких языках

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый ресурс об Арктической зоне России и деятельности РФ в Арктике - arctic-russia.com - будет запущен в 2020 году на нескольких языках. Об этом сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Ключевым приоритетом при этом считаем объективное освещение в мировом сообществе деятельности России в Арктике. Для этого будем по-новому выстраивать коммуникации. Уже в следующем году заработает ресурс arctic-russia.com, рассказывающий на нескольких языках мира все самое новое и интересное об Арктической зоне России, о ее деятельности в глобальной Арктике", - сказал он на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года".

Замминистра отметил, что ключевым региональным форматом в Арктике министерство считает Арктический совет, председательство в котором перейдет России в 2021 году. "Уже сейчас мы активизируем работу в этом формате, но председательство, как вы понимаете, - это совершенно другая возможность. Мы намерены предложить всей Арктике очень содержательную повестку, связанную с ее устойчивым развитием, реализацией крупных межгосударственных экономических и социальных проектов", - добавил он.

Кроме того, онлайн-платформа по сбору предложений для включения в стратегию развития Арктики до 2035 года не будет закрыта после завершения работы над документом, а станет ресурсом информирования о реализации документа. "Мы приняли решение этот портал не закрывать после подготовки стратегии, он останется и будет главным информационным ресурсом в стране, на котором можно будет узнать, как эта стратегия реализуется", - сказал Крутиков.

Он отметил, что, помимо сбора предложений через онлайн-ресурс, проводились и очные обсуждения. "В каждом регионе состоялись обсуждения очные, завтра мы завершаем серию таких обсуждений мероприятием в Анадыре и будем подводить итоги, выходить на редакцию документа уже с учетом прозвучавших предложений", - пояснил он.

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