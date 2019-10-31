Овощи в пострадавшую от паводка ЕАО доставят из Сибири и Приамурья для сдерживания цен

ТАСС, 31 октября. Власти Еврейской автономной области, пострадавшей от паводка, договорились об увеличении поставок овощей и картофеля из Сибири и Амурской области, чтобы не допустить роста цен на рынке. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Александр Левинталь вице-премьеру - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, который проверил ход работ по ликвидации последствий ЧС.

Сложная паводковая ситуация в регионе складывалась с августа. Сейчас обстановка стабилизируется.

"В целях недопущения необоснованного роста цен на овощи и картофель мы договорились с оптовиками, что будут поставлены из Сибири, из Амурской области, из незатопленных районов побольше овощей и картофеля, чтобы не было большого роста цен", - сказал Левинталь.

Он уточнил, что по масштабам ущерба сельскому хозяйству паводок оказался более разрушительным, чем наводнение 2013 года.

"Масштаб стихийного бедствия текущего года превышает по площади погибших угодий даже катастрофический 2013 год почти на 50%. Погибло 40 тыс. га, в 2013 году было порядка 27 тыс. га", - пояснил губернатор.

Регион уже получил на компенсации для сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств 420,5 млн рублей, однако намерен запросить дополнительные средства, так как после подачи документов в Минсельхоз были выявлены еще 173 сельхозпроизводителя, понесших ущерб.

Паводки начались в Еврейской автономной области в августе. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод были подтоплены Биробиджан и несколько десятков населенных пунктов, поля и дороги.