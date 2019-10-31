В Приамурье завершились работы по укладке железнодорожного полотна на мосту через реку Зея

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили укладку железнодорожного полотна на строящемся мосту через реку Зея в Амурской области, сообщила в четверг пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Строительство железнодорожного моста ведется по программе модернизации БАМа и Транссиба. После ввода в эксплуатацию пропускная способность этого участка увеличится почти вдвое, что позволит РЖД освоить дополнительные объемы перевозок грузов.

"На Забайкальской железной дороге завершили монтаж железнодорожного полотна на строящемся мостовом переходе через реку Зея на участке Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги. В общей сложности смонтировано 984 м рельс", - говорится в сообщении.

Сейчас на подходах к мосту ведутся работы по балластировке и выправке пути. Далее инвентарные звенья пути заменят на бесстыковой путь. На последнем этапе строителям предстоит выполнить комплекс работ по монтажу контактной сети и железнодорожной автоматики.

Строительство моста началось в 2015 году, уже завершены работы по возведению железнодорожной насыпи с правого и левого берегов реки, установке 10 железобетонных опор, сборке девяти пролетных строений и укладке железнодорожного полотна на подходах к мосту. Мостовой переход расположен в 25 м от действующего сейчас железнодорожного моста, построенного в 1936 году. Конструкция нового моста предполагает пропуск по нему поездов повышенного веса со скоростью до 90 км/ч, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч. Инвестиции РЖД в строительные работы составят порядка 4,7 млрд рублей.