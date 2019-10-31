Власти Дербента благоустроят более 20 дворов и общественных территорий в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Руководство дагестанского Дербента планирует в следующем году благоустроить в городе более 20 дворов и общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом в четверг на своей странице в Instagram сообщил мэр Дербента Хизри Абакаров.

"Уже сейчас мы подали заявку на следующий год, в 2020 году мы планируем благоустроить 21 дворовую территорию и 3 общественные территории", - написал Абакаров.

Он отметил, что в этом году в Дербенте по этому проекту благоустраиваются 13 дворовых и 6 общественных территорий. "На данный момент активно ведутся работы по всем объектам. Общий процент готовности - 70,5%. Все работы планируется завершить до 1 декабря 2019 года. В рамках благоустройства предусмотрено выполнение работ по асфальтированию, установке скамеек, мусорных урн, опор освещения, детской и (или) спортивной площадки, озеленению", - написал глава города.

В Дагестане в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 10 городских округах и 29 муниципальных районах региона благоустроят 207 общественных территорий и 14 дворов. На эти цели предусмотрено выделение 1 млрд 1 млн 161 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 991 млн рублей, республиканского - 10 млн рублей. Это больше, чем в 2018 году, на 273 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.