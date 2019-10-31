В Дагестане подготовили около 60 площадок для написания Большого этнографического диктанта

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. В Республике Дагестан для проведения акции Большой этнографический диктант в городах и районах подготовили 58 площадок, рассчитанных для более 4 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религий региона.

"В 36 городах и районах Дагестана для написания Большого этнографического диктанта подготовлено 58 площадок на 4 с лишним тыс. человек. Все площадки будут работать в едином временном распорядке, они заработают в 11:00 мск. В Махачкале диктант напишут на 4 площадках, в том числе в историческом парке "Россия - моя история", - сказал представитель ведомства.

По его словам, самая большая площадка, на которой примут участие около 1 тыс. человек, будет в Доме дружбы в Махачкале. "Возможно, она станет самой многочисленной площадкой не только в Дагестане, но и во всей России", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что в прошлом году в Дагестане акцию поддержали около 2 тыс. участников.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором акции в Дагестане выступает Министерство по национальной политике и делам религий республики.

1 ноября в четвертый раз пройдет Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства. Она направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Участники должны ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Сделать это нужно за 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Общие вопросы посвящены принципам Конституции РФ, административно-территориальному устройству России, целям государственной политики страны, основным этнографическим понятиям, культурному наследию и другим темам. Диктант также можно будет написать онлайн с 1 по 4 ноября.