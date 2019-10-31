Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане подготовили около 60 площадок для написания Большого этнографического диктанта

Самая большая площадка, на которой примут участие около 1 тыс. человек, будет в Доме дружбы в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. В Республике Дагестан для проведения акции Большой этнографический диктант в городах и районах подготовили 58 площадок, рассчитанных для более 4 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религий региона.

"В 36 городах и районах Дагестана для написания Большого этнографического диктанта подготовлено 58 площадок на 4 с лишним тыс. человек. Все площадки будут работать в едином временном распорядке, они заработают в 11:00 мск. В Махачкале диктант напишут на 4 площадках, в том числе в историческом парке "Россия - моя история", - сказал представитель ведомства.

По его словам, самая большая площадка, на которой примут участие около 1 тыс. человек, будет в Доме дружбы в Махачкале. "Возможно, она станет самой многочисленной площадкой не только в Дагестане, но и во всей России", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что в прошлом году в Дагестане акцию поддержали около 2 тыс. участников.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором акции в Дагестане выступает Министерство по национальной политике и делам религий республики.

1 ноября в четвертый раз пройдет Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства. Она направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Участники должны ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Сделать это нужно за 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Общие вопросы посвящены принципам Конституции РФ, административно-территориальному устройству России, целям государственной политики страны, основным этнографическим понятиям, культурному наследию и другим темам. Диктант также можно будет написать онлайн с 1 по 4 ноября.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Алиханов доложил Путину о строительстве дорог в Калининградской области
Губернатор рассказал, как идет работа по данному в 2017 году поручению ускорить строительство северного обхода города Калининграда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС