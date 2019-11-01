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Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за 10 месяцев вырос на 22%

С начала года он превысил 1,275 млн человек

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 10 месяцев этого года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу помощник генерального директора АО "Аэропорт "Махачкала" Мурад Шамсудинов.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы с января по октябрь текущего года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 275 тыс. 895 пассажиров", - сказал Шамсудинов.

По его словам, за этот период на 16% увеличилось и количество авиавылетов. "Данный показатель в этот период составил 10 тыс. 255 рейсов", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что с января по октябрь количество перевезенных грузов и почты составило более 3 тыс. 183 тонн, рост составил 149%.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2018 году аэропорт Махачкалы обслужил 1,29 млн человек.

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