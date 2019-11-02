Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект создания птицекомплекса в Новосибирской области заморожен

Инвестору не удалось договориться с Россельхозбанком

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Проект создания в Колыванском районе Новосибирской области крупного птицекомплекса компании "Инд-Сибирь" заморожен из-за того, что инвестору не удалось договориться с банком. Об этом сообщил ТАСС в субботу совладелец торгового холдинга "Сибирский гигант", которому принадлежит "Инд-Сибирь", Александр Манцуров.

Жители Колыванского района в конце 2018 года протестовали против данного проекта из-за того, что он, по их мнению, может угрожать экологии. В 2017 году копания получила первый участок площадью 18,2 га для реализации проекта, в апреле 2019 года "Инд-Сибирь" без торгов получила второй земельный участок площадью 10,1 га.

"Проект остановлен в связи с тем, что мы не договорились с финансирующим банком, в данном случае это Россельхозбанк, те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, - земля и небо, и мы отказались от этого решения", - сказал Манцуров.

По его словам, проект готов к реализации, в настоящее время его инициаторы ищут нового партнера: другой банк или инвестора.

В декабре 2017 года новосибирские власти одобрили проект. ООО "Инд-Сибирь" по созданию вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 7660 тонн мяса индейки живым весом в год с возможностью расширения производительности до 15000 тонн в Колыванском районе Новосибирской области. Сумма инвестиций должна составить 3 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Саперы обезвредили снаряд времен войны, найденный жителями села в Краснодарском крае
Жители села Тенгинка обнаружили 75-мм артиллерийский снаряд в лесном массиве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС