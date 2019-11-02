Проект создания птицекомплекса в Новосибирской области заморожен

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Проект создания в Колыванском районе Новосибирской области крупного птицекомплекса компании "Инд-Сибирь" заморожен из-за того, что инвестору не удалось договориться с банком. Об этом сообщил ТАСС в субботу совладелец торгового холдинга "Сибирский гигант", которому принадлежит "Инд-Сибирь", Александр Манцуров.

Жители Колыванского района в конце 2018 года протестовали против данного проекта из-за того, что он, по их мнению, может угрожать экологии. В 2017 году копания получила первый участок площадью 18,2 га для реализации проекта, в апреле 2019 года "Инд-Сибирь" без торгов получила второй земельный участок площадью 10,1 га.

"Проект остановлен в связи с тем, что мы не договорились с финансирующим банком, в данном случае это Россельхозбанк, те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, - земля и небо, и мы отказались от этого решения", - сказал Манцуров.

По его словам, проект готов к реализации, в настоящее время его инициаторы ищут нового партнера: другой банк или инвестора.

В декабре 2017 года новосибирские власти одобрили проект. ООО "Инд-Сибирь" по созданию вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 7660 тонн мяса индейки живым весом в год с возможностью расширения производительности до 15000 тонн в Колыванском районе Новосибирской области. Сумма инвестиций должна составить 3 млрд рублей.