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Режим электронной визы заработает с 2020 года на крупнейшем погранпереходе между РФ и КНР

По мнению региональных властей, это поможет развитию туризма

ЧИТА, 5 ноября. /ТАСС/. Упрощенный порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе, действующий на Дальнем Востоке, с 2020 года начнет работать и на крупнейшем погранпереходе между Россией и Китаем - МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) "Забайкальск". Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

С 1 июля режим электронной визы действует в читинском аэропорту Кадала. В августе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что правительство РФ одобрило распространение работы электронных виз на погранпереход "Забайкальск".

"В 2020 году в международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" будет действовать режим электронной визы", - говорится в сообщении.

По мнению краевых властей, это будет способствовать развитию туризма.

"Забайкальск" - крупнейший сухопутный пункт пропуска между Россией и Китаем, который объединяет автомобильный и железнодорожный переходы. Ранее начальник краевого управления туризма Валентин Аникьев сообщал ТАСС, что три ключевых пункта пропуска в Забайкальском крае - читинский аэропорт Кадала, а также автомобильный (МАПП) и железнодорожный переходы возле приграничного поселка Забайкальск - оснащены необходимым оборудованием для приема граждан с электронными визами.

Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. Возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 1 тыс. иностранцев.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичЗабайкальский крайДальний Восток
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