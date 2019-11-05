В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция". Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Лучшие дороги, как в 2015 и 2017 годах, оказались в Тюмени. На втором месте расположился Белгород, на третьем - Барнаул. Если Тюмень и Белгород традиционно находятся в верхних строчках рейтинга, то в Барнауле за последние два года качество дорог значительно улучшилось", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что дороги были проверены в ходе рейда "Дорожная инспекция ОНФ", который начался 8 апреля в Севастополе и завершился 13 сентября в Екатеринбурге. "За это время общественные контролеры проехали 60 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значений, оценив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах РФ", - уточняется в пресс-релизе.

Как пояснили в Народном фронте, последнее место в рейтинге ОНФ заняла Калуга, "практически каждой улице здесь требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт".

Активисты ОНФ в ходе проверки также обращали внимание на наличие разметки, обустройство пешеходных переходов и перекрестков, освещение. "По этому критерию лидирует Белгород. По мнению экспертов ОНФ, другим регионам следует перенять положительный опыт города в нанесении разметки, оборудовании пешеходных переходов и освещения, организации кругового движения и доступной среды", - отмечается в документе.

"В целом по итогам дорожной инспекции ОНФ в 2019 году мы сделали вывод, что качество дорог по сравнению с прошлыми годами улучшилось. Важно тиражировать положительный опыт городов-лидеров, чтобы остальные города подтягивались по показателям качества дорог и безопасности на них", - приводит пресс-служба слова координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.