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Новых очагов заражения сибирской язвой в Дагестане не выявлено

Очаг заболевания в Новолакском районе региона удалось локализовать

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Новых очагов заражения сибирской язвой в Дагестане, где в октябре с этим диагнозом попали в больницу пять человек, не выявлено, очаг заболевания в Новолакском районе республики локализован, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства Дагестана по итогам совещания с главой региона Владимиром Васильевым.

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"В настоящее время все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, очаг заболевания локализован. На сегодня, по данным Минсельхозпрода и Роспотребнадзора республики, новых очагов заражения не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что все заболевшие по-прежнему остаются в больнице, состояние больных улучшается. "При этом в селе Новокули (Новолакского района) в ходе проводимого расследования были выявлены несоответствия проб воды по микробилогическим показателям. В этой связи главой муниципалитета была организована промывка и дезинфекция накопителей воды в домах местных жителей, а также разводящей водопроводной сети в эпидочаге", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания глава Дагестана Васильев заявил о продлении срока карантина в Новолакском районе. "То, что сейчас следственными органами собирается материал для возбуждения дела, - это правильно. Нам сейчас надо сделать все, чтобы не допустить распространения инфекции дальше", - привели в пресс-службе слова главы региона.

Уточняется, что на территории района проведена вакцинация поголовья домашних животных, профилактические прививки населения, ведется санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики, клиники и лечения сибирской язвы, установлены дезинфекционные барьеры, ведется контроль за ввозом и вывозом животных и продукции животноводства.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
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