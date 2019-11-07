Экологи Якутии расследуют загрязнение ручья в Нерюнгринском районе

ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора начал административное расследование по загрязнению ручья Волховский с учетом итогов экспертизы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Якутии.

Экспертиза показала, что золотодобытчик ООО "Титан Автотрейд" отводило русло ручья Волховский, из-за чего грунт размыло и в ручей попала грязь. Отбор и обследование воды прошли 8 октября по обращению жителей Нерюнгринского района.

"Установлено ухудшение качества воды ручья Волховский в 500 метрах ниже участка горных работ ООО "Титан Автотрейд" в части повышения концентрации взвешенных веществ, железа и меди", - приводит пресс-служба комментарий министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

По данным министерства промышленности и геологии Якутии, размер убытков, причиняемых объединениям коренных малочисленных народов Севера, в связи с добычей золота на территории традиционного природопользования на период добычных работ, составил 429,4 тыс. рублей.

ООО "Титан Автотрейд" добывает открытым способом россыпное золото на месторождении ручья Волковский (левый приток реки Иенгра). Месторождение расположено на территории МО "Нерюнгринский район", в 73 км к юго-востоку от города Нерюнгри, 32 км к северу от поселка. Нагорный и рядом с селом Иенгра.