Мэрия Дербента готова выделить 225 млн рублей на реконструкцию улицы

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Дербента объявили аукцион на реконструкцию одной из улиц города, начальная цена контракта превышает 225 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, на улице Хандадаши Тагиева необходимо заменить канализационные, электрические сети, а также наружное освещение.

Заказчиком аукциона выступает управление капитального строительство Дербента. Источник финансирования - городской бюджет.

Аукцион состоится 13 ноября. Победитель должен будет выполнить работы до 15 апреля 2020 года.

По информации администрации Дербента, на этой улице, расположенной в нижней части города вдоль береговой линии, проходят основные магистральные коммуникации, и необходимость их замены назрела давно, так как при обильных осадках коммуникации не справляются с водоотведением и улица оказывается подтопленной.