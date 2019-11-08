Медцентр онкологической помощи для жителей села впервые открылся в Адыгее

МАЙКОП, 8 ноября. /ТАСС/. Медицинский центр для диагностики и лечения онкологических заболеваний для жителей сельской местности в рамках нацпроекта впервые открылся при межрайонной больнице города Адыгейска, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"У нас в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" открылся первый центр онкологической амбулаторной помощи для жителей села, благодаря чему порядка 120 тыс. жителей трех муниципалитетов - Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска смогут при необходимости проходить диагностику и лечение при значительной экономии времени на дорогу", - сказал он.

По словам министра, появление специализированного центра избавит жителей села от поездок в расположенный в Майкопе Адыгейский республиканский онкологический диспансер. Любой участковый терапевт, заподозрив у пациента онкологию, теперь будет направлять его в медцентр онкологической помощи в Адыгейск. В случае подтверждения диагноза больной, сдав весь спектр анализов и получив необходимые документы, направляется на врачебную комиссию в республиканский онкодиспансер.

"Для прохождения химиотерапии теперь нет необходимости ездить в республиканский онкодиспансер за 100 км, а это время, деньги, силы. Онкологическими заболеваниями в республике страдает свыше 13 тыс. человек, и нам уже удалось добиться увеличения продолжительности их жизни, что говорит о повышении качества оказания медпомощи. Ситуации, когда мы лечили запущенные формы заболеваний, должны остаться в прошлом, цель проекта - лечение на ранних этапах, профилактика", - пояснил Меретуков.

Второй онкоцентр на селе в республике будет открыт в 2021 году в ауле Кошехабль. С увеличением продолжительности жизни растет число онкологических больных, поэтому в нацпроекте больше всего средств выделяется на лечение этих пациентов. Планируется улучшать лекарственное обеспечение при проведении химиотерапии онкологических больных, поэтому на эти цели из Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено на 110 млн рублей больше, чем в 2018 году, добавил министр.

Первое место в структуре онкозаболеваемости в Адыгее занимают злокачественные новообразования кожи, на втором и третьем - заболевания репродуктивной сферы у женщин и легких у мужчин. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, ежегодно от него умирает 9,6 млн человек. К 2030 году эксперты прогнозируют рост смертности от рака до 13 млн человек.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.