Реку Амур исследуют в 2020 году из-за недолова рыбы после паводка в Хабаровском крае

ТАСС, 8 ноября. Недолов лососевых наблюдается на Амуре в Хабаровском крае после прошедших в регионе паводков. Для регулирования промысла в 2020 году проведут комплексные исследования реки, говорится в распространенном в пятницу сообщении Росрыболовства.

По данным ведомства, вылов оказался ниже прогноза из-за сложной гидрологической ситуации, вызванной наводнением. Ранее правительство региона сообщало, что рыбоводные заводы Хабаровского края заготовили в семь раз меньше икры, чем планировалось, из-за низких подходов рыбы.

"Рыбопромышленникам Хабаровского края важна позиция науки и решения, которые будут приняты по регулированию промысла летних лососей в 2020 году. <...> В 2020 году планируются комплексные исследования Амура, в том числе нерестовых рек. Пока даны поручения ограничить орудия лова, изучить конструктивные особенности заездок и других видов снастей", - говорится в сообщении.

Как отмечал губернатор края Сергей Фургал, в регионе наблюдается сокращение популяции лососевых, в качестве одной из причин этого он назвал браконьерство. Он отмечал, что в ближайшие годы необходимо принимать меры для сохранения его популяции.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов, в зону паводка попали около тысячи домов.