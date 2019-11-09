Специалисты полностью очистили ото льда самый старый самолетный ангар в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты-реставраторы полностью очистили ото льда единственный деревянный и самый старый самолетный ангар в Арктике. Он расположен в бухте Тихой на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, в результате сделан ряд интересных находок. Очистка позволит начать внутри ангара реставрационные работы.

"Внутри ангара был огромный ледник, помните, под самую крышу. Этот ледник убрали целиком, сейчас льда внутри ангара нет. Это колоссальный объем работы. Это просто невероятно. И это была не просто ледовая масса, а со всякими предметами, которые бережно доставали", - сказал Ермолов.

Ломом и пилой

Ангар был заброшен в 1960 году. Его конструкция закрыта несколькими слоями фанеры, которую раздувало ветром, и через щели в строение стал попадать снег. За десятилетия ангар заполнился по самую крышу - а здание высотой с трехэтажный дом, при этом снежно-ледяная масса стала твердой как камень. Работы по его реставрации проводят совместно нацпарк и Арктический музейно-выставочный центр (Санкт-Петербург).

Перед началом работ участники планировали размывать ледник напором горячей воды.

"Делали на это большую ставку, но ничего не получилось, - пояснил собеседник агентства. - Оказалось, что это очень долгий процесс, и нет ничего эффективнее лома и бензопилы. В итоге небольшие кусочки выпиливали пилой, а там, где начинались какие-то сложности, все делалось ломиком. Вот вам и современные технологии".

При этом нужно было работать очень аккуратно, чтобы не повредить предметы, которые были замурованы в массе льда.

Участники проекта думали, что в леднике может скрываться небольшой самолет, тем более что сверху торчал кончик крыла. Но нашли только фрагменты крыльев. Один от деревянного биплана с полотняной обшивкой По-2, который использовался для различных целей, в том числе и в Арктике. Второй - скорее всего от самолета Арк-5 с неожиданно красной обшивкой.

"Это передняя кромка крыла, и она красного цвета. Это нетипично. Потому что в основном работали обычные типовые самолеты зеленого цвета, - отметил историк. - На самом деле расцветка этих арктических самолетов - тайна, потому что на черно-белых фотографиях красный и зеленый цвет выглядят одинаково, а цветных фото нет".

Возможно, в красный цвет машину покрасили в качестве эксперимента. Тем более, в мемуарах упоминается, что первые самолеты, которые в 1936 году достигли Земли Франца-Иосифа, сделали красными. Это были Арк-5 летчиков Василия Махоткина и Михаила Водопьянова. Но целиком ли машины сменили привычный цвет - до сих пор неизвестно.

"В литературе упоминается, что их сделали такими темно-вишневыми, чтобы хорошо было видно на снегу, - сказал Ермолов. - Реконструкторы их рисовали, что они целиком красного цвета".

Но на острове Рудольфа был найден фрагмент перкаля самолета Махоткина, который пока не удалось извлечь изо льда полностью, где четко видна граница между красным и зеленым цветом. "Исследователи начинают приходить к выводу, что самолет был не полностью красным, а на нем были сделаны красные полосы, - добавил историк. - Думали, что был целиком красным, а, скорее всего, он оставался зеленым, и лишь некоторые детали выли выкрашены в красный".

По словам Ермолова, расцветка советских арктических самолетов 1930-1940-х годов - тема отдельных исследований, тем более, что окраска отличалась от общепринятой. "У нас приезжал исследователь из Норвегии, он интересуется расцветкой самолетов и восстанавливает фрагменты краски. Думаю, узнаем кое-что новое. Он взял фрагменты обшивки и сказал, что поработает, химики сделают анализ и смогут сказать, какого он был цвета", - пояснил собеседник агентства.

"Пропеллер Карлсона" и другие находки

Ледник скрывал и другие интересные артефакты. Одну из находок исследователи назвали "пропеллер Карлсона". На самом деле это самодельный винт для лодки.

"Причем он деревянный и красного цвета, - рассказал Ермолов. - Очень оригинальная конструкция: у него всего две лопасти, очень большие, широкие, и закручиваются. Как на деревянном винте можно было ездить по морю среди льдов, я не представляю".

Еще одна находка - деревянная люлька для младенца.

"Вытаяла очень маленькая люлька, не кроватка, а именно люлька - высокая, но очень маленькая по габаритам", - добавил историк. Люлька довольно сильно повреждена, ее будут реставрировать. До этого в ангаре была найдена детская кроватка - сейчас она представлена на выставке в Архангельске. На станции "Бухта Тихая" родилось как минимум 11 детей.

При "разморозке" ангара нашли много инструментов: гаечных ключей, пил, молотков и мелочи типа заклепок. Вытаял газогенератор, который производил водород для метеозондов, и большая пожарная помпа, возможно, еще дореволюционного производства. Исследователи извлекли изо льда большую лебедку, которая использовалась, чтобы поднимать вагонетки с грузом. К концу 1930-х ангар перестал использоваться для самолетов и стал по сути складом. Вместо огромной брезентовой шторы, закрывавшей вход, тогда сделали ворота и проложили рельсы.

Все находки будут реставрировать, если это требуется, и они войдут в музейный фонд "Русской Арктики". Часть из них после реставрации вернется в Тихую и станет частью экспозиции на станции.

С видом на "поющую скалу"

По словам Ермолова, у архитекторов была идея сделать фасад, который выходит на море, прозрачным. Чтобы было видно, что находится внутри, а из ангара открывался бы отличный вид на бухту и скалу Рубини. Скалу часто называют поющей из-за огромного птичьего базара на ней.

Оказалось, что полностью прозрачную стену не сделать из-за технических сложностей. Но полностью от идеи не отказались. "В итоге пришли к тому, чтобы оставить на фронтоне прозрачную полоску на уровне глаз, высотой около полутора метров, - сказал собеседник агентства. - И, когда стоишь в ангаре, как раз будет видно все самое интересное: открывается панорама на бухту Тихую, скалу Рубини, остров Скотт-Келти, на пролив".

Сейчас на месте будущего "окна" плексиглас. Через него море не видно, но он пропускает свет, и внутреннее пространство ангара быстрее сохнет. На фасаде оставили и оригинальные ворота, через которые в ангар можно вкатить самолет. "Хотелось бы, чтобы самолет можно было затащить внутрь, - отметил Ермолов. - Есть идея установить там гидроплан Ш-2. Реплику, разумеется, но функциональную".

Сейчас ангар полностью герметичен: закрыт слоями фанеры с гидроизоляцией, осадки теперь в него не попадают. На будущий год можно будет начать работы по обустройству внутреннего пространства.

Полярная станция "Бухта Тихая" функционировала на острове Гукера с 1929 года по 1960 год. Деревянный самолетный ангар был построен на станции в 1932 году. Станцию закрыли в связи с открытием обсерватории "Дружная" на острове Хейса, которая с 1972 года носит имя участника дрейфа "Северного полюса - 1" Эрнста Кренкеля.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. В бухте Тихой располагается сезонная база парка, которая действует с июня по сентябрь-октябрь.