Жители Якутии обнаружили на озере фламинго

ТАСС, 11 ноября. Жители Нюрбинского района (улуса) Якутии обнаружили на местном водоеме фламинго, который ранее на территории республики не встречался. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Как сообщили в понедельник местные СМИ, пастухи Таркайинского наслега Нюрбинского района Якутии на озере Былах нашли необычную птицу, которую специалисты по присланной им фотографии определили как серого фламинго. Люди забрали его к себе и сообщили о находке природоохранным ведомствам.