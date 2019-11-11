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Жители Якутии обнаружили на озере фламинго

Региональный зоопарк "Орто-Дойду" готов взять птицу на содержание

ТАСС, 11 ноября. Жители Нюрбинского района (улуса) Якутии обнаружили на местном водоеме фламинго, который ранее на территории республики не встречался. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Как сообщили в понедельник местные СМИ, пастухи Таркайинского наслега Нюрбинского района Якутии на озере Былах нашли необычную птицу, которую специалисты по присланной им фотографии определили как серого фламинго. Люди забрали его к себе и сообщили о находке природоохранным ведомствам.

"Информацию о птице (фламинго) подтверждаем. Нюрбинский комитет государственного экологического надзора в ближайшее время должен выехать в село", - сообщили ТАСС в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Там также отметили, что дальнейшую судьбу птицы могут решить в республиканском Росприроднадзоре. Готовность взять на содержание фламинго выразили в якутском зоопарке "Орто-Дойду".

Различные виды фламинго обычно обитают в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Эти птицы живут в крупных колониях по берегам мелких водоемов. Браконьерство и разорение гнезд привело к сокращению их численности.

Теги
РоссияЯкутия
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